Косово слави 18 години независност

Косово денес ја одбележува 18-годишнината од прогласувањето на независноста, денот кога парламентот во Приштина ја прогласи независноста во 2008 година на вонредна седница.

Прославата започна со кревање на знамето пред зградата на косовската влада, а на церемонијата присуствуваа претседателката на државата Вјоса Османи, премиерот Албин Курти и претседателката на парламентот Албулена Хаџиу, објави „Косова Прес“.

Потоа следеше свечена седница на косовската влада. Потоа, планирано е положување венци, меѓу другото, на гробот на Ибрахим Ругова, на гробот на активистот Адем Демачи, а потоа и во Спомен-комплексот „Адем Јашари“ во Преказ.

Свечената седница на косовското собрание ќе се одржи во 10:30 часот. Подоцна во текот на денот ќе се одржи парада на Косовските безбедносни сили и косовската полиција. Попладне ќе се одржи прием за претседателот, премиерот и претседателот на собранието, а денот ќе заврши со филхармониски концерт.