Косово сè уште го забранува хиџабот во училиштата

Врховниот суд на Косово ја отфрли тужбата на Мрежата за професионален развој на жените „Арита“, која бараше дозвола за носење исламски шамии во училиштата, потврдувајќи дека Министерството за образование, наука, технологија и иновации (MEST) има право да ги пропишува правилата за облекување и однесување на учениците, јави radiosarajevo.ba.

„Арита“ во тужбата тврдеше дека забраната за носење шамии во училиштата претставува дискриминација и кршење на уставните права на девојчињата кои носат хиџаб. Организацијата изјави дека во последните четири години добиле бројни жалби од ученички кои биле исклучени од училиште или им било забрането да посетуваат настава поради носење шамија.

Во својата одлука, судот наведе дека Министерството за образование има јасна законска надлежност да пропише кодекс на однесување за учениците, вклучително и кодексот на облекување, во согласност со Законот за предуниверзитетско образование и Законот за стручно образование и обука.

Темата за носење шамии во училиштата во Косово предизвикува жестоки дебати со години, со оглед на тоа што околу 92 проценти од населението на Косово се муслимани. За првпат, оваа тема се појави во јавната дебата во 2010 година, кога MEST издаде упатства со кои се забрануваат таканаречените религиозни униформи, што вклучува и носење шамија.

Исламската заедница на Косово остро се спротивстави на забраната во тоа време, нагласувајќи дека шамијата не е „религиозна униформа“, туку дел од религиозната обврска на муслиманките. Според нивното толкување, хиџабот е религиозна норма, а не униформа од одредена боја, модел или материјал што идентификува организација или институција.

Косовските правни експерти предупредуваат дека член 3 од Административната инструкција содржи општи забрани за „носењето религиозни униформи“ без прецизна дефиниција, што го зголемува ризикот од различни толкувања и селективни пристапи во поединечни случаи.

Во својата одлука, Врховниот суд се повика и на пресудата на Уставниот суд на Косово од 2011 година и одлуката на Европскиот суд за човекови права, во која се наведува дека верската слобода првенствено припаѓа на индивидуалната совест, вклучително и нејзината манифестација во приватниот и јавниот живот, но не ги опфаќа сите однесувања мотивирани од религијата.