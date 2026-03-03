Косово ќе испраќа војници во Газа како дел од Меѓународните сили за стабилизација

Косовското Министерство за одбрана му потврди на Дукаѓини дека Косово е во процес на подготовка за испраќање трупи на Косовските безбедносни сили (КБС) во Газа, како дел од Меѓународните сили за стабилизација во Газа, мисија овластена од Обединетите нации според Резолуцијата 2803.

Распоредувањето на трупите првпат беше објавено на состанокот по повод формирањето на Мировниот комитет, кога американскиот генерал Џаспер Џеферс изјави дека Косово е меѓу земјите кои официјално изразија подготвеност да придонесат во мултинационалната мисија, заедно со десетици други земји-партнери. Министерството изјави дека на 10 декември минатата година добило покана од Централната команда на САД да се приклучи на процесот на формирање на овие сили за стабилизација, а првиот координативен состанок се одржал во Доха, Катар, со учество на претставници од околу 40 земји.

„Со одобрение на премиерот Курти, командантот на КБС, генерал-потполковник Башким Јашари, учествуваше на овој меѓународен форум, каде што изразивме политичка волја, меѓу 40-те земји учеснички, Косово да ја понуди својата подготвеност да придонесе во оваа сила со комбинација на капацитети, затоа не само типични воени капацитети или само капацитети за деминирање и пребарување и спасување, туку и други релевантни капацитети на Косовските безбедносни сили“, се вели во соопштението на Министерството за одбрана за Дукаѓини.

Како што е наведено, можниот придонес на Косово би можел да вклучува специјализирани капацитети на КБС, вклучувајќи единици за деминирање, тимови за пребарување и спасување, како и други професионални капацитети поврзани со стабилизација и безбедност на терен. Во моментов, процесот се пресели од фазата на изразување политичка волја во фазата на спроведување на законски и институционални процедури. Во согласност со Законот за распоредување на КБС во странство, се разгледуваат оперативните и финансиските аспекти, вклучувајќи ги и трошоците за мисијата во зависност од бројот на војници и времетраењето на ангажманот.

„Од политичка волја до практична имплементација, сега ги следиме процедуралните чекори дефинирани со Законот за распоредување на КБС во странство, што го вклучува и прашањето за финансиските трошоци во согласност со бројот на војници. Процесот потоа ќе оди во Владата за донесување одлуки, потоа за одобрување во Парламентот, како и за овластување од страна на претседателот на Републиката“, наведува Министерството за одбрана.

„Учеството на Косово во овие сили е стратешка одлука, доказ за непоколебливото партнерство со Соединетите Американски Држави, како и за нашата улога како одговорна држава што придонесува за меѓународната безбедност“, нагласува Министерството за одбрана. Како експерти од целиот регион го гледаат евентуалното учество на Косово во оваа мисија можете да прочитате во анализата на „Косово онлајн“. Тие наведуваат дека оваа мисија би можела да обезбеди меѓународен легитимитет на Косово, но дека не треба да се исклучи можноста дека станува збор за пропаганден трик и политичко надмудрување на главните политички играчи во Приштина.