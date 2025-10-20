Костадинов: Време е за суштинска, а не декларативна консолидација на СДСМ

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот градоначалник на Струмица од СДСМ, Костадин Костадинов денеска во објава на Фејсбук побара одговорност од актуелното раководство на партијата.

– По 20 години, во општината која беше пример и бисер за прогрес, СДСМ ќе биде опозиција. Уште еднаш сакам да честитам на резултатот и за градоначалничкиот мандат, и за мнозинството во Советот на Општината. Тоа е гласот на струмичанки и струмичани, избор што произлегува од политичката понуда создадена од одлуките на раководството на СДСМ. Од резултатите на Државната изборна комисија е јасно дека изборното цунами се разлеа низ речиси сите општини во државата. Ова не е обичен пораз, туку тешка брука и срам политички, но и морален. Состојбата во која е запален црвен аларм не е доволен сигнал за раководството на, до вчера, најголемата опозициска партија. Ова е сигнал за политичко заминување на поголем број членови од раководството, стои во објавата.

Посочува дека СДСМ не е трката за градоначалник на Скопје и дека е потребна реформа и консолидација во редовите на СДСМ.

– Немојте да зборувате дека сте среќни со резултатот. Поголем пораз од ова нема. Час поскоро, секој кој носел одлуки треба да се погледне во огледало и да признае дека не го бива. И да си оди. Тоа е доблест, чекор со кој ќе се овозможи вистинските луѓе да се интегрираат во партијата и искрено да почнат со работа. Веднаш, уште денес. Mора да се седне на маса. За консолидација, но суштинска, а не декларативна на прес конференции. Вистинска, лице в лице. Повикувам, со ладни глави, кон реформа, реконструкција, ремонт и ребрендирање, кои можат да ја излечат СДСМ, вели Костадинов.

