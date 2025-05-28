Костовски во Бутел, Коњановски во Битола – Ова се дел од кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ

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Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ вечерва одржа седница на која се зборуваше за предлозите за кандидати за градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ за претстојните локални избори.
Сепак, на листата изостанува кандидатот за Град Скопје.
Во продолжение кандидатите за градоначалници:
- Аеродром – Дејан Митески
- Бутел – Дарко Костовски
- Ѓорце Петров – Александар Стојкоски
- Чучер Сандево – Зоран Бајовски
- Штип – Иван Јорданов
- Велес – Марко Колев
- Свети Николе – Дејан Владев
- Карбинци – Виктор Паунов
- Градско – Киро Нацков
- Кавадарци – Митко Јанчев
- Гевгелија – Андон Сарамандов
- Зелениково – Коста Маневски
- Илинден – Александар Ѓоргиевски
- Конче – Златко Ристов
- Делчево – Иван Гоцевски
- Ново Село – Ѓорге Божинов
- Василево – Славе Андонов
- Босилово – Ристо Манчев
- Берово – Петар Ружински
- Петровец – Борче Митевски
- Битола – Тони Коњановски
- Охрид – Кирил Пецаков
- Вевчани – Спасе Кочовски
- Брвеница – Јовица Илиевски
- Јегуновце – Димитар Костадиновски