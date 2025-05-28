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Костовски во Бутел, Коњановски во Битола – Ова се дел од кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ

Written by Леонардо on

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Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ вечерва одржа седница на која се зборуваше за предлозите за кандидати за градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ за претстојните локални избори.

Сепак, на листата изостанува кандидатот за Град Скопје.

Во продолжение кандидатите за градоначалници:

  1. Аеродром – Дејан Митески
  2. Бутел – Дарко Костовски
  3. Ѓорце Петров – Александар Стојкоски
  4. Чучер Сандево – Зоран Бајовски
  5. Штип – Иван Јорданов
  6. Велес – Марко Колев
  7. Свети Николе – Дејан Владев
  8. Карбинци – Виктор Паунов
  9. Градско – Киро Нацков
  10. Кавадарци – Митко Јанчев
  11. Гевгелија – Андон Сарамандов
  12. Зелениково – Коста Маневски
  13. Илинден – Александар Ѓоргиевски
  14. Конче – Златко Ристов
  15. Делчево – Иван Гоцевски
  16. Ново Село – Ѓорге Божинов
  17. Василево – Славе Андонов
  18. Босилово – Ристо Манчев
  19. Берово – Петар Ружински
  20. Петровец – Борче Митевски
  21. Битола – Тони Коњановски
  22. Охрид – Кирил Пецаков
  23. Вевчани – Спасе Кочовски
  24. Брвеница – Јовица Илиевски
  25. Јегуновце – Димитар Костадиновски

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