Костовски во Бутел, Коњановски во Битола – Ова се дел од кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ

Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ вечерва одржа седница на која се зборуваше за предлозите за кандидати за градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ за претстојните локални избори.

Сепак, на листата изостанува кандидатот за Град Скопје.

Во продолжение кандидатите за градоначалници: