Костовски се фали: Го задушивме „востанието“ на ДУИ, ги победивме сите одеднаш!

Градоначалникот на Бутели, Дарко Костовски, реагираше по објавувањето на резултатите од изборите, опишувајќи ја победата на ВМРО-ДПМНЕ како „историска“ и како „крај на политичкото востание на ДУИ“ во оваа општина.Во статус на социјалните мрежи, Костовски им се заблагодари на својот изборен тим и на граѓаните на Бутели за довербата што му ја дале.„Вечерва се сретнав со луѓето од мојот изборен штаб – ударната сила на ВМРО-ДПМНЕ во Бутел. Ви благодарам за историската победа! Ви благодарам на сите граѓани кои ми веруваа и кои ја сакаат општина Бутел каква што ја знаат. Ви благодарам што избравте развој и стабилност“, напиша тој.Костовски, осврнувајќи се на политичките противници, додаде со ироничен тон: „Им испраќам порака на соборените бунтовници: следниот пат ќе ги победиме уште посилно!“

