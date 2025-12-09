Коцевски: Во оваа фаза, не треба да има Истражна комисија за Кочани, одредени докази и сведоци би можеле да бидат компромитирани

0 SHARES Сподели Твитни

Јавниот обвинител на Републиката, Љупчо Коцевски, смета дека во оваа фаза не треба да има Истражна комисија во Собранието на Република Македонија за кочанската трагедија, бидејќи како што вели, одредени сведоци и докази би можеле да бидат компромитирани.

Коцевски доби и официјално барање од претседателот на македонското Собрание, Африм Гаши, за Истражниот комитет.

„Во врска со формирањето на Истражна комисија, имав и официјално барање од претседателот Гаши и го изразив моето мислење писмено и она што го кажав во некои медиуми, за мене лично, сметам дека во оваа фаза не треба да има Истражна комисија, бидејќи одредени докази и сведоци би можеле да бидат компромитирани, со оглед на тоа што е во тек судска постапка. Она што беше барање од претседателот на Собранието ги вклучува речиси истите прашања што ги развива Јавното обвинителство, од овие причини сметам дека две паралелни постапки не се соодветни во овој момент“, изјави Коцевски.

На прашањето дали ова значи дека истрагата на обвинителството не била целосна и сеопфатна, што значи дека сега постои Истражна комисија, Коцевски вели „Не би рекол така“, а истрагата за трагедијата во дискотеката „Пулс“ во Кочани била сеопфатна.

„Не би го рекол тоа. Знаете дека самата истрага беше многу сеопфатна, беа ангажирани многу јавни обвинители и издадоа јавнообвинителско решение против обвинетите, кои сè уште се вклучени во самото обвинение. Во врска со второто, ви кажав дека за полицајците ќе биде издадено ново јавнообвинителско решение, додека за преостанатите лица од Управата за јавни приходи се води истрага во надлежното Јавно обвинителство“, вели Коцевски.

