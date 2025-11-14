Коцевски предупредува: Обвинителството нема средства за вештачење, не бараме пари за зголемување на платите

0 SHARES Сподели Твитни

Главниот јавен обвинител Љупчо Коцевски денес се обрати пред Собранието, на почетокот на расправата за новиот предлог-буџет за претстојната 2026 година. Коцевски рече дека воопшто нема намера да разговара со пратениците бидејќи ги има истите барања како и минатата година, но рече дека тие не се земени предвид.

„Лично многу размислував дали треба повторно да ви се обратам од оваа говорница со истите барања како и минатата година. Покрај тоа, истите барања што ги истакнуваме секоја година беа потврдени од Европската Унија само пред неколку дена во својот последен извештај – за ефикасна борба против криминалот и корупцијата, мора да се обезбедат ресурси и финансиска независност на обвинителството и судството воопшто.“

„Сепак, одбрав да проговорам. Прво, затоа што навистина верувам во моќта на замениците да ни ги обезбедат ресурсите што ни се потребни за да можеме да работиме. Второ, затоа што имам обврска да ви нагласам дека ситуацијата со која се соочуваме станува алармантна. Повторно, за претстојната година, наместо законски предвидениот минимум од 0,4% од вкупниот буџет, за потребите на обвинителството се предлагаат едвај околу 0,2%. Што се однесува до вкупните средства, износот е уште помал отколку во тековната година. Ова е апсолутно нелогично во услови кога сите трошоци се зголемуваат“, рече Коцевски.

Тој нагласи дека средствата потребни за обвинителството не се за плати или надоместоци, туку за секојдневно функционирање и спроведување на прелиминарни истраги и истраги.

„Сакам целата јавност да биде јасна дека не станува збор за средства за какво било зголемување на платите, ниту за јавните обвинители, ниту за вработените во јавните обвинители. Во предложениот буџет, планираните средства за плати се исти како и оваа година и не се предвидени средства за надоместоци што законски им следуваат на вработените.“

„Но, најважно од сè, средствата за договорни услуги се намалуваат уште повеќе, од кои се плаќаат сите вештачења, трошоци за истражни дејствија и за работата на јавните обвинители во постапките што ги водат. Во исто време, нашите потреби во оваа област постојано растат. Вештачењата стануваат поскапи, а за голем број тешки и сложени кривични дела, воопшто нема квалификувани лица во нашата земја, па затоа сме принудени да ангажираме експерти од странство. Сето ова паѓа на товар на буџетот на обвинителството“, рече Коцевски.

Тој рече дека со реформската агенда, јавното обвинителство се соочува со сериозни реформски иницијативи кои мора да се спроведат во 2026 година.

„Тие не само што предвидуваат законски измени, туку и зајакнување на капацитетите и опремата во истражните центри, опремување и функционализирање на канцеларијата за враќање на имот, поскапи финансиски истраги што ќе резултираат со конфискација, вработување дополнителен број обвинители и експерти за откривање на економски и финансиски криминал во гонењето на организираниот криминал и корупцијата. Во буџетот за следната година нема доволно средства за ниту еден од овие реформски чекори, ниту пак има одобренија од надлежното министерство за потребните вработувања, што значи дека тие нема да можат да се спроведат“, нагласи Коцевски.

Тој исто така истакна дека за помалку од две години, 40 вработени си заминале, а не се одобрени нови вработувања.

