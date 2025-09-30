Кочани под лупа: ИРЛ му возврати на Обвинителството

0 SHARES Сподели Твитни

По објавата на ИРЛ со ексклузивни видеоснимки и документи за „Ноќта кога Кочани затаи“, Јавното обвинителство на РСМ реагираше дека дел од наводите за улогата на УЈП се надвор од предметот, бидејќи Управата има даночни и финансиски, а не безбедносни надлежности. ИРЛ возврати со тврдење дека веќе шест месеци постојат докази за злоупотреба на службена положба, примање мито и оддавање доверливи информации за заеднички инспекциски контроли (вклучително и со МВР) и дека обвинителството не соопштило јавно дека ги проширува проверките во тој правец.

Во извештајот на „Телевизија 24“ од 29 септември се наведува дека OЈО Кочани отвора предистрага за вработени во УЈП кои, според комуникации и материјали објавени од ИРЛ, го предупредувале сопственикот на дискотеката „Пулс“ за претстојни контроли, наводно во замена за подароци и резервации. Обвинителството за РСМ за „24“ изјавило дека презентираните докази се земени предвид и дека се вршат проверки.

Рацин.мк на 28 септември објави дека видеосторијата на ИРЛ реконструира критични часови со службени документи и визуелни докази и поставува прашања за институционална одговорност по вертикала — од теренски надзори до обвинителски одлуки. Редакцијата на ИРЛ го правда тајмингот (сред изборна кампања) со аргумент дека јавниот интерес и општествената дебата за системските пропусти мора да бидат активни токму сега.

Суштината на спорот се сведува на две точки: (1) дали и во кој обем службени лица (вклучително и од УЈП и други инспекторати) предупредувале и штителе приватен субјект кој работел спротивно на прописи, и (2) дали обвинителските постапки биле доволно сеопфатни за да го адресираат системскиот дел од одговорноста, независно од директната причинско-последична врска со самиот пожар. Првиот дел се проверува преку предистрага во ОЈО Кочани; вториот произлегува од јавното препукување ИРЛ–ЈОРСМ за рамката на истрагата и комуникацијата со јавноста.

Политичко-општествениот контекст останува чувствителен: семејствата на жртвите повеќепати бараа јасни одговори и рокови, а дел од медиумските извештаи нотираат дека „трпението е при крај“ и дека се разгледуваат форми на ескалација ако институциите не дадат конкретни чекори. Во таква атмосфера, и најавата за предистрага и јавното образложение на ИРЛ имаат директна тежина врз довербата во институциите.

Во процедурна смисла, следните недели ќе се кристализираат две линии: обвинителските проверки (со можност за проширување на предмети во делот на службени злоупотреби и корупција, доколку се потврдат наводите) и понатамошното објавување на проверливи материјали од истрагите што допрва излегуваат во јавност. За јавноста, клучно прашање е дали ќе се утврди институционален пропуст што можел навреме да го спречи настанот или неговите последици./ РАЦИН.МК

Пронајдете не на следниве мрежи: