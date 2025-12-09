Кошта: ЕУ е блиску до клучна одлука за иднината на Украина

Европската Унија е многу блиску до решение за финансирање на Украина во 2026 и 2027 година, кое би имало поддршка од најмалку квалификувано мнозинство од земјите на ЕУ, изјави денес претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

Лидерите на Европската Унија кон крајот на октомври ветија дека ќе го финансираат Киев во следните две години, додека Украина се бори против руската инвазија, а финансиските придонеси на САД пресушуваат. Лидерите ќе одлучат како да го исполнат своето ветување на самитот во Брисел на 18 декември, а Кошта им рече на новинарите во Даблин дека, доколку е потребно, ќе водат разговори со денови додека не се постигне договор.

Со оглед на тоа што повеќето влади на ЕУ се борат со висок јавен долг, претпочитаниот начин за финансирање на одбраната на Украина е да се ослободат околу 210 милијарди евра руски државни средства замрзнати откако Москва ја нападна Украина во 2022 година.

Проектот не е лесен бидејќи Белгија, каде што се наоѓаат повеќето од замрзнатите средства, сака гаранции од други земји за да ги сподели сите финансиски последици доколку Русија ја тужи Белгија за шемата, според написите.

„Сега работиме на дотерување на правно и техничко решение кое би можело да биде договорено од најмалку квалификувано мнозинство од земјите-членки. Мислам дека сме многу блиску до постигнување решение“, рече Кошта.