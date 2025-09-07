Која е вистината за климатските промени и каде оди нашата планета?

0 SHARES Сподели Твитни

Климата отсекогаш се менувала, човекот нема никаква врска со тоа.

Глобалното затоплување е измислица, теорија на заговор. Обновливите извори не можат да ги заменат фосилните горива. Ова се само дел од дезинформациите поврзани со климатските промени. Затоа, е потребно и особено корисно е новинарите да бидат едуцирани за да можат најдобро да ги пренесат сите информации. На почетокот на септември , една таква научна работилница се оддржа во Охрид, во Северна Македоноија

Заплискувањето на водите на Охридското Езеро, македонското море однадвор и учење за климата одвнатре се првите воодушевувања од ваквите обуки. Објаснувањата што значи затоплување од 2 степени, како повисоките температури го менуваат целиот свет, што треба да прават владите низ целиот свет и како најдобро да го вклопат во телевизиски извештај, тоа веќе е предизвик и аларм , а всушност тоа и беа идеите на најголемата европска коалиција на организации што се занимаваат со климатските промени, CAN Europe.

„Иако веќе некое време постои научен консензус за климатските промени, сè уште има празнини и контроверзии околу оваа тема – многу дезинформации. Владите го прифатија тоа како проблем, но сè уште нема конкретни акции. Затоа е важно да се изврши поголем притисок, а тука е важна и улогата на медиумите, кои треба да можат да направат конкретни, точни и ефикасни извештаи. Ова е еден од најголемите глобални проблеми и предизвици во моментов“, вели Фросина Антоновска од CAN Europe.

Обуката беше наменета за млади новинари од земјите од Западен Балкан, една од таканаречените жаришта за глобално затоплување.

„Главната причина зошто се пријавив за обуката е затоа што во нашата работа често се среќаваме со разни видови дезинформации поврзани со климатските промени, екологијата и слични прашања. Токму затоа сум тука, бидејќи сакав да слушнам од експерти во регионот како го прават тоа“, рече Матеј Тројачанец, новинар од невладината организација Метаморфозис.

„Компанијата за која работам опфаќа теми од областа на животната средина, ми ја препорачаа оваа обука и сум многу задоволна. Мислам дека е важно што нè потсетија на деталите и проблемите со кои можеме да се соочиме на терен и како да ги решиме. Подготвена сум да се вратам на моето место и да ја работам својата работа уште подобро“, рече Беатриса Чулај, новинарка од ЕкоЗ.

Фокусот беше ставен и на конференцијата за климата COP30 што се одржува во Бразил во ноември и на тоа што треба да направат земјите за да се осигурат дека Парискиот договор, кој го ограничува затоплувањето на еден и пол степен, останува одржлив.

„Се пријавив за оваа работилница затоа што сакам да се декларирам како новинар кој обрнува внимание на заштитата на животната средина, затоа што тоа лично ме интересира. Мислам дека овие теми не се појавуваат доволно во јавноста, што очајно ни е потребно“, рече Сања Ѓорѓевиќ, новинарка за порталот Storyteller.

Оваа година на COP30, 30 земји ќе треба да кажат на конференцијата што ќе сторат до 2035 година во врска со емисиите на гасови.

„Конференциите за климатските промени секогаш се важни, но не видовме никакви големи промени во последните 2 години. Затоа е многу важен COP 30, кој се одржува во Бразил во ноември. Земјите се обврзаа да го намалат загадувањето до 2035 година, сега треба да го видиме тој напредок“, заклучи Фросина Антоновска, од CAN Europe.

На Балканот, сушата ги „гаси“ изворите на вода за пиење: Реката Босна има мал воден капацитет, а езерото Морнос речиси испари.

Практичните совети од експертите во Охрид, кое, заедно со езерото, е дел од културното наследство на УНЕСКО, беа идеално место да се покаже како природата се бори со еколошкиот проблем на нелегалната градба.

Зошто доброто известување за климата е важно за јавноста. Кога новинарот се подготвува за пишување статија од сигурни извори, тој ќе може добро да им ја објасни својата тема и нејзината важност на гледачите. Ова е особено важно кога се дискутираат теми како што се оние поврзани со климатските промени.

Дефинитивно потребни се обуки, првин за новинарите, за медиуми, за граѓаните, а потоа ќе зборуваме за исчекор, за да потоа го видиме и напредокот.

