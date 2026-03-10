Која е вистинската цел на Трамп во војната против Иран? Овие американски цели даваат навестување

0 SHARES Сподели Твитни

Минатата недела Министерството за одбрана на САД изнесе концизен сет на воени цели во војната на претседателот Доналд Трамп против Иран , тврдејќи дека крајната цел е да се прекине способноста на Техеран да проектира моќ надвор од своите граници.

Сепак, можно е токму целите што Пентагон најчесто ги таргетирал далеку од очите на јавноста, да даваат најјасен увид во вистинските намери на Трамп досега, објавува „Лос Анџелес Тајмс“ .

Американските воени напади се фокусираа на иранските програми за балистички ракети, беспилотни летала и нуклеарно оружје, како и на нивните поморски капацитети, според податоците од Централната команда на САД ( CENTCOM ). Но, нападите се повеќе насочени и кон внатрешните безбедносни сили на Иран, кои Исламската Република Иран ги користи за задушување на протестите, според анализата на Институтот за проучување на војната (ISW).

Нападите погодија најмалку 123 штабови, касарни и локални бази управувани од ирански паравоени организации, вклучувајќи го Корпусот на Исламската револуционерна гарда ( ИРГЦ ) и нејзината милиција Басиџ .

What is Trump’s true objective in the Iran war? U.S. targets provide a clue https://t.co/eZWXvNDpf5— Michael Wilner (@mawilner) March 8, 2026

Регионалните полициски сили, првенствено во главниот град Техеран и во западен Иран, во близина на областите доминирани од курдски групи непријателски настроени кон иранската влада, исто така беа цел на напади.

Напаѓање на иранските сили за внатрешна безбедност

Во текот на изминатата недела, американските воени напади погодија најмалку 123 штабови, касарни и локални бази управувани од ирански паравоени организации, вклучувајќи го и Корпусот на Исламската револуционерна гарда и нејзината милиција Басиџ.

Некои од тие групи се вооружени и поддржани од американската разузнавачка заедница, рече еден американски функционер кој побара анонимност да зборува отворено за оваа тема.

Николас Карл од Проектот за критични закани рече дека моделот на напади сугерира дека кампањата веќе е насочена кон создавање услови за револуција.

„Додека ги напаѓаме овие репресивни институции, ја намалуваме способноста на режимот да го следи и потиснува своето население“, рече Карл, продолжувајќи:

„Затоа изгледа дека штрајкувачката кампања е организирана околу обидот да се ослабне способноста на режимот да спроведува репресија во тие области.“

Аналитичарите велат дека нападите врз внатрешните сили би можеле да бидат поголеми отколку што досега измериле, истакнувајќи ја тешкотијата во следењето на целите во војната врз основа на јавно достапни податоци поради строгите прекини на интернетот од страна на иранската влада.

Помирната страна на американската кампања сугерира политичка стратегија на администрацијата на Трамп што оди подалеку од едноставно ограничување на иранската влада и наместо тоа може да има за цел да постави основа за нејзино соборување.

Трамп и неговите врвни помошници беа недоследни во своите пораки за нивните цели за војната, колебајќи се помеѓу повиците за промена на режимот и многу пократките амбиции, како што е тоа Исламската Република да остане на власт под водство кое е поблагопријатно кон Соединетите Држави.

Пред почетокот на војната, на Трамп му беше презентирана разузнавачка проценка дека е малку веројатно воена акција од големи размери да ја собори иранската влада, изјавија два извори запознаени со проценката. Проценката ги наведе аналитичарите во ЦИА , Стејт департментот и Пентагон да ја советуваат Белата куќа да не продолжува со операцијата. Разузнавачката анализа првично беше објавена од „Вашингтон пост“.

Подмачкувањето на тркалата за домашни немири, бунтови или револуции би можело да им служи на другите стратешки цели на администрацијата на Трамп, покрај промената на режимот, додавајќи нови извори на притисок врз Исламската Република, која, доколку остане недопрена до крајот на војната, би се соочила со обновени внатрешни притисоци во момент на историска слабост.

Роб Мали, главен преговарач за нуклеарниот договор со Иран од 2015 година и специјален претставник на САД за Иран под претседателот Џозеф Бајден , рече дека континуираната американска кампања за ограничување на способноста на Иран да ја одржи домашната контрола би можела да значи „дека режимот се урива, во смисла дека повеќе не може, вистински и ефикасно, да управува со целата земја“.

„Во моментов, она што го кажува Трамп укажува на исклучително амбициозна, исклучително долгорочна, исклучително опасна кампања што ќе заврши само со предавање на Иран, а многу е тешко да се замисли дека Иран ќе се предаде“, рече Мали.

Но, кампањата можеби веќе функционира. „Нивната комуникација е сигурно прекината, тие не можат да се сретнат без да бидат цел на Израел или САД“, додаде тој.

„Или режимот останува на власт, ослабен, крвав, потешко му е да управува со пофрагментирана, хаотична земја“, продолжи Мали, „но режимот повеќе не може да владее“.

Израелски функционер не негираше дека силите за внатрешна безбедност биле цел на нападите, иако функционерот рече дека Израел бил фокусиран на убивање на „нивоа еден, два и три“ од политичкото и безбедносното раководство на Иран, рече функционерот. Огромното мнозинство напади врз службите за внатрешна безбедност досега се извршени од страна на САД .

„Нашата цел е да го ослабнеме режимот на ајатолахот, до тој степен што иранскиот народ ќе може сам да ја избере својата судбина“, изјавил функционерот за „Тајмс“.

„Сè уште не сме во точката каде што можат да го сторат тоа, но сè уште има работа што треба да се направи.“

Според сите извештаи, кампањата против воените средства на Иран беше успешна. Иранските напади со балистички ракети врз Израел и американските сили и сојузници во регионот се намалени за 90 проценти по само една недела борби, изјавија одбранбени претставници. Нападите со беспилотни летала се намалени за 83 проценти.

Уништени се над 30 ирански бродови, вклучувајќи ги и оние што се користеа како лансирни рампи за беспилотни летала и авиони, што е значителен број за застарената и слабо финансирана поморска флота на Иран.

Трамп едноставно би можел да прогласи победа само врз основа на овие резултати, рече Елиот Абрамс, кој беше специјален претставник на Трамп за Иран во 2020 година.

„Тие ќе ослабуваат како што ги трошат ресурсите, а ние бомбардираме сè повеќе и повеќе релевантни локации. Воздушниот сообраќај веќе се рестартира“, рече Абрамс, истакнувајќи дека комерцијалните летови во регионот почнаа да се обновуваат овој викенд. „Затоа се сомневам дека на претседателот ќе му треба долга кампања“.

Но, тоа би го оставило режимот на власт, оставајќи ја отворена можноста реваншистичката Исламска Република да ја обнови својата војска и сепак да се справи со продемократските демонстранти – исход што би можел да создаде политичка реакција за Трамп, рече Абрамс, откако ги загуби американските војници во борба.

„Исходот останува целосно под знак прашалник, пад на режимот по бран протести, граѓанска војна, договор што го остава режимот на власт зад ново лице“, додаде Абрамс.

„Вистинскиот тест за Трамп би бил ако има бран протести како во јануари, и режимот повторно почне да пука. Може ли тој ништо да не направи? Малку е веројатно.“

Во својот прв говор со кој го најави почетокот на кампањата, Трамп им се обрати на луѓето во Иран, велејќи им да се засолнат во своите домови додека не заврши американската кампања за бомбардирање.

„Кога ќе завршиме, преземете ја вашата влада. Таа ќе биде ваша. Ова веројатно ќе биде вашата единствена шанса со генерации“, рече тој.

„Со години барате помош од Америка. Но, никогаш не ја добивте. Ниеден претседател не бил спремен да го направи она што јас сум спремен да го направам вечерва. Сега имате претседател кој ви го дава она што го сакате. Па, да видиме како ќе одговорите.“

Но, пораката на претседателот стана збунувачка во текот на изминатата недела, откако тој понуди спротивставени цели во серија интервјуа со новинари.

Тој веднаш рече дека очекува лично да го избере следниот ајатолах, откако го уби долгогодишниот врховен лидер на Иран, Али Хамнеи, во прелудиум на почетокот на војната. Во други интервјуа, тој рече дека заедничката американско-израелска кампања убила многу потенцијални лидери со кои Вашингтон можел да соработува. Во петокот, Трамп повика на „безусловно предавање“ на Иран.

Тој не прецизираше дали мисли на предавање на иранската нуклеарна програма, програмата за балистички ракети или контролата врз самата земја, а во подоцнежно интервју рече дека тоа едноставно би можело да значи „кога Иран повеќе нема да има способност да се бори“.

Во текот на изминатата недела, курдските лидери споделија информации за тоа како Трамп и неговите врвни помошници им се обратиле и ги охрабриле да учествуваат во војната, вклучително и копнена инвазија на западен Иран од ирачки Курдистан. Но, се чини дека претседателот засега го ставил тој напор на чекање. „Војната е доволно комплицирана и без вклучување на Курдите“, им рече Трамп на новинарите во „ Ер Форс Уан“ .

Во седиштето на Централната команда, министерот за одбрана Пит Хегсет им рече на новинарите дека Трамп го исполнува своето ветување кон иранскиот народ на почетокот на војната, дека ќе дојде време за востание.

„Никој не направил повеќе од претседателот Трамп за повторно да им ја отвори можноста на оние кои сакаат слободен Иран да го сторат тоа“, рече Хегсет.

„На крајот на краиштата, здрав разум е, како што рече однапред, не излегувајте и протестирајте додека бомбите паѓаат во Техеран и на други места. Ќе дојде време кога тој, или тие, ќе одлучат дека е време да се искористи тоа.“

Сузан Малони, потпретседателка и директорка на програмата за надворешна политика во Институтот Брукингс и експертка за Иран, изјави дека очекува владата да преживее напад од САД, „сè уште лесно способна да ги надмудри и да ги надмине сите предизвици од улицата“.

Но, фокусирана, одржлива кампања би можела да ја промени таа проценка.

„Секако, месеци војна од големи размери сигурно би можеле да го срушат системот“, рече Малони, додавајќи:

„Не мислам дека краткорочниот резултат би бил стабилен премин кон полиберален систем, туку колапс на самата држава и, барем за некое време, опасен вакуум на моќ и ред во срцето на Блискиот Исток.“

The post Која е вистинската цел на Трамп во војната против Иран? Овие американски цели даваат навестување appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: