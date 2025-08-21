Која е идеалната разлика во години ако сакате вашата врска да трае?

0 SHARES Сподели Твитни

Психотерапевтот ја откри идеалната разлика во години помеѓу маж и жена за да преживее нивната врска.

Разлика до три години е идеална, изјави психотерапевтката Елоиз Скинер за Metro.co.uk. Причината е што двајцата сте во слични фази од животот.

„Поголема е веројатноста да имате усогласени финансиски очекувања кога станува збор за трошење, штедење и инвестирање, како и за здравјето“, рече таа. Таа додаде дека истражувањата покажуваат дека нивото на задоволство во врската се намалува со текот на времето кај паровите со голема разлика во години.

„Според истражувањата, паровите со голема разлика во години може да имаат потешкотии да се справат со предизвиците на бракот во споредба со паровите на слична возраст“, ​​рече таа. Меѓу посериозните предизвици што се јавуваат е основањето семејство.

„Ако едно лице е многу постаро, може да има проблеми со зачнувањето, несовпаѓања во стиловите на родителство и поголема веројатност детето да го изгуби родителот додека е сè уште релативно младо“, рече таа.

Таа додаде дека финансиското планирање, каде што едно лице се пензионира, додека друго презема поголеми финансиски ризици, исто така може да биде значаен проблем.

Пронајдете не на следниве мрежи: