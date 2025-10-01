Која е причината за раскинувањето на Кидман и Урбан? Неодамна, тој беснееше кога го прашаа за нејзините интимни сцени во филмовите (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Веста за разделбата на Никол Кидман и Кит Урбан беше шок за многумина, со оглед на тоа што двојката беше видена заедно ова лето. Извори откриваат дека Никол била шокирана од одлуката на нејзиниот сопруг, а дека тој не е среќен во бракот, навестила неговата реакција на прашањето за нејзините интимни сцени во филмовите.„Дејли меил“ објави детали за тоа што точно тргнало наопаку во нивниот брак, и се чини дека времето што го поминале разделени довело до оптоварување на врската.„Кит никогаш не ја гледа Никол, без разлика дали таа снима или тој е на турнеја. Имаше многу љубов меѓу нив двајца и можеби нема да се разведат. Тие се заедно со децении, па постои свет каде што можат да се помират, но во овој, тие не се пар“, изјавил изворот за гореспоменатите медиуми.Тој откри дека Кит ѝ признал на сопругата дека не е среќен и дека таа била изненадена од тоа.

Nicole Kidman and Keith Urban have separated after nearly 20 years together, ET can confirm.”She’s devastated and didn’t want this to happen,” a source says.The actress and the country singer first met in 2005 and tied the knot in June 2006. pic.twitter.com/cgY39SAVjY— Entertainment Tonight (@etnow) September 29, 2025

Дека не е најсреќен во својот брак, беше очигледно кога одговараше на прашања во неодамнешното интервју за австралиската радио емисија „Хејли и Макс“.Интервјуто започна сосема невино, со тоа што Урбан рече дека отсекогаш уживал да свири во Аделаида. Сепак, стана срамно кога пејачот учествуваше во игра наречена „Ѕидот на вистината“.Водителот го праша Урбан за појавувањето на неговата сопруга во „љубовните сцени“, што го натера нагло да го прекине интервјуто што го даваше преку Зум.Еден од презентерите конкретно го спомена актерот Зак Ефрон, кој се појави во интимна сцена со Кидман во филмот на Нетфликс од 2024 година „Семејна афера“.„Што мисли Кит Урбан кога ја гледа својата прекрасна сопруга со убави помлади мажи како Зак Ефрон, како ги имаат овие прекрасни љубовни сцени?“, го праша водителот Макс Бурфорд Урбан.Урбан не се јавил и се открило дека го прекинал повикот.Да потсетиме дека синоќа американските медиуми објавија дека двојката се разведува по 19 години брак, додека TMZ тврдеше дека тие живееле одвоено од почетокот на летото оваа година.



Пронајдете не на следниве мрежи: