Која е сопругата на тајкунот фатен со љубовницата на видеото: Веднаш го избриша презимето и профилот од мрежите

Некои раскинувања минуваат тивко , додека други стануваат глобален скандал. Меган Кериган, сопругата на милијардерот Енди Бајрон, одлучи да го избрише неговото презиме од својот Фејсбук профил – веднаш откако видеото на кое тој „флертува“ со колешка експлодираше на социјалните мрежи. Сè се случи пред илјадници луѓе на концертот на Колдплеј во Масачусетс, додека камерите го снимаа како го прегрнува својот менаџер за човечки ресурси – а интернетот сè уште не се смирува.Камерата за бакнување што откри сè: „О, погледнете ги овие двајца!“Енди Бајрон, извршен директор на „Астроном“ , се појави на концертот на „Колдплеј“ на стадионот „Жилет“ на 17 јули, во придружба на неговата колешка Кристин Кабот. Не ни помислуваше дека ќе бидат фатени од озлогласената „Kiss Cam“, камера што зумира кон паровите во публиката на џиновски видео бим за време на концертите.Во момент кој се претвори во вирален скандал, Крис Мартин, фронтменот на бендот, им се обрати на публиката:„О, погледнете ги овие двајца! Или имаат афера, или се само многу срамежливи.“Бајрон се испаничи и се обиде да се извлече од кадарот, додека Кристин, видливо засрамена, го покри лицето со рацете. Жената до нив се насмевнува и ја става раката на лицето – таа знае дека е сведок на момент што ќе го обиколи светот.The internet found out he’s married and she knows 🙃 Imagine being caught having an affair by Coldplay 😭😭😭 pic.twitter.com/XtdQspLixO— TONI TONE (@t0nit0ne) July 17, 2025Видеото ја одбележа вечерта: „Дали навистина го однесе твојот љубовник на концерт пред камерите?“Помина помалку од еден час, а клипот веќе се ширеше низ TikTok, X Network (порано Twitter) и Reddit.„Ја носиш љубовницата на концерт со 30.000 луѓе, каде што знаеш дека има камери?!“,„Тој бега како крадец, а таа се крие како да не знаела дека е оженет!“,„Ми е жал за неговата жена. Но, ајде да видиме кои се и што се тие.“Според „The Sun“ , Кристин Кабот се приклучила на фирмата во ноември 2024 година. Бајрон ја опишал како „трансформативна личност за тимската култура“ – објава која сега е избришана од LinkedIn. Објавата, исто така, ја пофалила нејзината способност да стекне доверба „на сите нивоа, од директори до асистенти“.Која е жената што ја изневерил – и како таа реагираше на светот?Меган Кериган Бајрон, сопругата на неверниот тајкун, не само што не молчеше, туку реагираше јавно и решително. Таа работи како помошник-директор во училиштето Банкрофт во Њујорк, задолжена за ученици со говорни и јазични потешкотии, а со Енди има два сина.Between Astronomer CEO Andy Byron Wife Megan Kerrigan and His CPO Kristin Cabot, who is more beautiful. Hi there Megan Kerrigan, you dont deserve that cheating dude. I can be all yours DM me. #ColdplayBoston #Coldplay #AstronomerCEO #andybyron pic.twitter.com/oe8ToIpc55— Derrick Groves (@DerricGroves) July 17, 2025Откако видеото стана вирално:Прво, таа го отстрани презимето „Бајрон“ од својот Фејсбук профил.Потоа го деактивираше профилот .Реакции на поддршка пристигнуваа од сите страни, а светските медиуми го објавија ова како „драстичен, но моќен потег“ .„Замислете колку непочитување треба да имате – и кон себе и кон бракот на некој друг – за да не се засрамите кога мажот до вас ќе избега штом камерата ќе ве покаже?“ гласи еден од најсподелуваните коментари на мрежата X.Милијарди во бизнис, нула во морал?Бајрон е извршен директор на „Астроном“ , технолошка компанија вредна 1,3 милијарди долари, од мај 2023 година. Неговото лидерство беше проследено со бројни медиумски пофалби, но сега компанијата се соочува со криза на репутацијата.По скандалот:Објава за Кристин Кабот исчезна од официјалниот профил на компанијата на LinkedIn.Компанијата сè уште не издаде официјално соопштение.Во медиумите се шпекулира дека е во план развод, но Меган сè уште не дала јавна изјава.Скандалот што го обиколи светот – и не стивнуваСпоред NDTV , Меган ги искористила своите лични конци и сите очи сега се насочени кон нејзиниот сè уште неофицијален сопруг. Многу коментатори сугерираат дека овој скандал ќе има долгорочни последици и за семејството и за бизнисот.„Ова не е само брачна измама. Ова е бизнис скандал што ќе влезе во историјата на јавното експонирање“, пишува еден американски медиумски аналитичар.



