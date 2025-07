Која е третата жена во видеото? Целиот интернет зуи за ова 

0 SHARES Сподели Твитни

Енди Бајрон, извршен директор на компанијата Астроном, се појави на 17 јули на концертот на Колдплеј, а она што го сними камерата го сподели целиот интернет, а видеото брзо стана вирално.На концертот, камера за бакнежи (позната како „kiss cam“) снимила момент кој многу брзо прераснал во вистинска интернет сензација.Имено, додека публиката очекуваше слатки снимки од парови, следеше шок, видеото ја разоткри наводната афера помеѓу шефот и неговиот вработен, кои се бакнаа пред десетици илјади луѓе во живо и милиони на мрежите.Клипот од концертот веднаш се прошири низ социјалните мрежи – од TikTok до Reddit и X Network (порано Twitter). Немаше коментари:„Го носиш љубовникот на концерт пред 30.000 луѓе и знаеш дека има камери?!“, „Тој бега како крадец, а таа се крие како да не знаела дека е оженет!“, „Ми е жал за неговата жена. Но, ајде, сега сите знаат“.Extra-Marital affair Got Caught during Coldplay Concert (Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts.) pic.twitter.com/IbvnXGSf9h— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 17, 2025Сепак, не само нивната интимна прегратка привлече внимание. Трето лице, жена што стоеше веднаш до нив, стана вирално поради нејзиниот запрепастен израз на лицето. Таа брзо беше идентификувана како Елиса Стодард, директорка за човечки ресурси во „Астрономер“.Која е Елиза Стодард?Според информациите од нејзиниот профил на LinkedIn, Стодард се приклучила на „Астрономер“ во јануари 2025 година како виш директор за човечки ресурси. Во таа пригода таа напишала:„Не би можел да бидам повозбуден што започнувам нова авантура со тимот во Астрономер. Мисијата на оваа компанија да доставува податоци до светот е навистина инспиративна и ми е чест што сум дел од неа.“



