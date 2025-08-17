Која нација се смета за „најсмешна“ во светот: Истражувањето тврди дека оваа европска земја има најдобар хумор

0 SHARES Сподели Твитни

Ремитли спроведе анкета за да утврди која нација во светот се смета за најсмешна и има најдобро чувство за хумор, а повеќе од 6.000 испитаници од 30 различни земји велат дека тоа е Чешка.

Хуморот е истовремено универзален и неверојатно локален. Тој варира огромно помеѓу генерациите, заедниците и културите, но секоја нација има свој комичен идентитет – дури и ако тоа значи дека всушност нема таков.

Но, која нација е најсмешна? Ремитли праша повеќе од 6.000 луѓе од 30 различни земји да го пополнат Прашалникот за стилови на хумор, студија развиена од Род Мартин во 2003 година. Во суштина, таа им помага на истражувачите и психолозите да разберат како различните луѓе го користат хуморот во секојдневниот живот, не само дали се смешни, туку и колку се смешни.

Со резултат од 72,33 од 100, Чесите очигледно се истакнуваат во самопонижувачкиот хумор, а исто така, според студијата, добро се рангираат и за агресивен хумор (ова вклучува шеги што доаѓаат на туѓа сметка, како што се сарказам или потсмев).

Португалија се најде на второ место со резултат од 71,42. Португалците се карактеризираат со афилијативен хумор – вид смеа што е топла и им помага на луѓето да се поврзат, додека Ирска се најде на трето место, со резултат од 71,18.

Еве ги 20-те најсмешни земји во светот, според Ремитли:

Чешка РепубликаПортугалијаИрскаБелгијаЧилеГрцијаАвстралијаПолскаДанскаУнгаријаШвајцаријаХоландијаФранцијаМексикоАвстријаЕстонијаКанадаОбединето КралствоЈужна АфрикаНорвешка

Пронајдете не на следниве мрежи: