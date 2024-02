КОЈА ТАЈНА КРИЕ ШИФРАТА „14643“ НА WHATSAPP: Пораката што кружи има значење што ќе ве воодушеви

0 SHARES Сподели Твитни

За почеток, добро е да се нагласи дека ова не е ништо негативно, туку токму спротивното. Како што е објаснето на социјалната мрежа TikTok, зад оваа „шифра“ всушност се крие љубовна порака.

Овие бројки, имено, ја кријат пораката: „Секогаш ќе те сакам“ (“I will always love you” ), и укажуваат колку букви има секој збор:

1 = I 4 = will 6 = always 4 = love 3 = you

Често се случува со помош на различни нумерички кодови, младите да сакаат да ја поедностават комуникацијата на социјалните мрежи, и да создадат дигитална средина која има одреден статус.

Ако примите порака со оваа серија броеви, тогаш барем ќе знаете дека некој особено ве сака.

Пронајдете не на следниве мрежи: