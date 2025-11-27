Која храна не се препорачува да се подгрева: Таа претставува ризик по здравјето

0 SHARES Сподели Твитни

Одредени намирници можат да претставуваат потенцијален ризик по здравјето при повторно загревање, а експертите објаснуваат на што треба да обрнете внимание.

Имено, варениот ориз, ако се остави на собна температура, може да биде плодна почва за бактеријата Bacillus cereus. Дури и ако го загреете оризот, токсините што ги ослободуваат бактериите може да не исчезнат.

Се препорачува брзо да се излади варениот ориз, да се чува во фрижидер во затворен сад и да се загрее само еднаш.

Зготвените компири се особено ризични ако се остават на собна температура, па затоа се препорачува да ги ставите компирите во фрижидер штом ќе завршите со готвењето. Кога ги загревате, треба да ги загреете доволно за топлината да стигне до средината.

Покрај тоа, кромидот, целерот и цвеклото се храна што содржи нитрати, а кога се загреваат, тие можат да бидат потенцијално штетни супстанции.

Исто така, варените, пржените или печените јајца не се добра идеја за повторно загревање. Протеините во јајцата се менуваат при повторно загревање, што може да го отежни варењето. Подгревањето на пилешкото месо може да предизвика и стомачни тегоби, бидејќи протеините и бактериите во месото бараат темелно повторно загревање.

Некои масла, особено оние од јаткасти плодови и авокадо, брзо оксидираат кога се загреваат. Препорачливо е да не се користи повторно масло за пржење или готвење, бидејќи мора да се фрли по готвењето.

Печурките ја менуваат структурата на нивните протеини кога се загреваат, што може да доведе до ослободување на токсини, а ако се остават на собна температура, ризикот е уште поголем. Најбезбедно е да ги јадете веднаш по подготовката и да не ги чувате долго надвор од фрижидер.

