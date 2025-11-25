Која храна не се препорачува за повторно загревање: Таа претставува ризик по здравјето

0 SHARES Сподели Твитни

Одредени намирници можат да претставуваат потенцијален ризик по здравјето кога се загреваат, а експертите објаснуваат на што треба да обрнете внимание.

Имено, варениот ориз оставен на собна температура може да биде плодна почва за бактеријата Bacillus cereus. Дури и ако го загреете оризот, токсините што ги ослободуваат бактериите може да не исчезнат.

Се препорачува брзо да се излади варениот ориз, да се чува во фрижидер во затворен сад и да се загрее само еднаш.

Варените компири се особено ризични ако се остават на собна температура, па затоа се препорачува штом ќе завршите со готвењето, да ги ставите компирите во фрижидер. Кога повторно ќе ги загреете, треба да ги загреете доволно за да стигнат до средината.

Покрај тоа, кромидот, целерот и цвеклото се храна што содржи нитрати, а кога се загреваат, тие можат да бидат потенцијално штетни супстанции.

Исто така, варените, пржените или печените јајца не се добра идеја за повторно загревање. Протеините во јајцата се менуваат кога се повторно загреваат, што може да ги отежни варењето. Повторното загревање на пилешкото може да предизвика и стомачни тегоби, бидејќи протеините и бактериите во месото бараат темелно повторно загревање.

Одредени масла, особено оние од јаткасти плодови и авокадо, брзо оксидираат кога повторно се загреваат. Се препорачува да не се користи маслото повторно за пржење или готвење, бидејќи мора да се фрли по едно готвење.

Печурките ја менуваат својата протеинска структура кога се загреваат, што може да доведе до ослободување на токсини, а ако се остават на собна температура, ризикот е уште поголем. Најбезбедно е да се јадат веднаш по подготовката и да не се чуваат долго надвор од фрижидер.

