„Кој ве повика?“ им рекле на директорката и адвокатот кога се појавиле во полициската станица во Демир Хисар

„Кој ве повика“, им рекоа во полициската страница во Демир Хисар на директорката на Гимназијата Маја Лозановска и на нејзиниот адвокат Жаре Стевановски, кои утрово се јавија на информативен разговор.

Стеваноски рече дека им рекле случајот да се води како самите да се пријавиле, но тие го одбиле тоа укажувајќи дека и при претресот во петокот, а и подоцна на телефон биле повикани на информативен разговор при што кажале дека во вторник ќе се јават во станицата.

Сега се повикани утре, 13 август, пак да дојдат во полиција на разговор.

Тие поднесоа и кривична пријава за самовластие, зашто директорката Лозановска уште не добила решение за разрешување, а новоназначената влегла во училиштето. Стеваноски вели дека по решение од Централен регистар Лозановска уште е директорка.

