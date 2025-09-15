Кој ден во неделата е идеален за прв состанок? Експертите за врски велат дека тоа не е важно, но…

0 SHARES Сподели Твитни

Кога мажот кој ви се допаѓа конечно ќе ве покани на состанок, сигурно имате милион работи на ум. Што да облечете, дали ви е добра фризурата, дали ќе ја забележи тремата…

Но, сигурно ни на крај памет нема да ви падне да помислите на тоа кој ден од неделата го одбрал за вашиот прв состанок.

Секој ден од неделата означува одреден вид на излегување:

Понеделник

Сте се запознале преку интернет социјална мрежа и сега не сте сигурни дали е паметно воопшто да се видите. Во тој случај немојте премногу да трошите. Најдобро ќе биде за почеток да отидете на пијалак, па да видите како понатаму ќе се развиваат работите.

Вторник

Истражувањата покажале дека за мажите вторник е ден кога се расположени за релаксиран состанок кој може да заврши со секс. Со оглед дека има уште четири дена до викенд, имаат доволно време да смислат стратегија како да ве шармираат и да ве одведат во кревет. Четири дена се доволни да се средат впечатоците по површното запознавање.

Среда

Состаноците во среда поминуваат добро и покрај тоа што сите се малку уморни од деловните обврски. Ако не можете да ги протолкувате сигналите, вториот состанок ќе ја разјасни ситуацијата. Освен тоа, средината на седмицата е добра за излегување и за мал флерт за полесно да се дочека викендот.

Четврток

Четвртокот е идеален за забавна предигра бидејќи викендот е блиску. Освен тоа, тоа е ден на позитивни вибрации, па повеќето состаноци поминуваат добро.

Петок

По напорната работна седмица најчесто следат излегувања со пријателите бидејќи сите сакаат добри забави и релаксација. Излегувањето во петок значи само едно – многу му/и се допаѓате и сигурен е дека со вас ќе му биде убаво и забавно.

Сабота

Ако ве повика на целодневен излет, значи дека со вас сака нешто повеќе од повремен секс или забава. Повикот на вечерен состанок можете да го сфатите како потврда дека многу и/му се допаѓате.

Недела

Ве повикал(a) на претпладневно кафе. Ако забележите дека е одморен(a) и убаво расположен(a), најверојатно во меѓувреме имал(a) деловни обврски, па неделното утро го одбрал(a) како совршено време најпосле да ве запознае.

