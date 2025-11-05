Кој е Зоран Мамдани, младиот муслиман избран за нов градоначалник на Њујорк

Демократот Зоран Мамдани, кој се опиша себеси како „најлошиот кошмар на Трамп“, е избран за нов градоначалник на Њујорк.

Мамдани е првиот муслиман, првиот јужноазиец и најмладиот човек во последните 100 години избран за градоначалник на Њујорк. Според Изборниот одбор на градот Њујорк, на овогодинешните избори гласале повеќе од два милиони луѓе. Пред четири години, излегоа помалку од 1,15 милиони гласачи.

Резултати од изборите во Њујорк (преброени 90,5 проценти од гласовите):

Зоран Мамдани (Демократска партија) – 50,4 проценти од гласовите

Ендру Куомо (независен кандидат) – 41,6 проценти од гласовите

Кертис Слива (републикански кандидат) – 7,1 процент од гласовите

„Ќе се бориме за вас, затоа што ние сме вие“

Излегување на сцената во Бруклин по 23,45 часот по локално време, Мамдани рече:

„Сонцето можеби зајде вечерва на нашиот град, но како што еднаш рече Јуџин Дебс, ‘Ја гледам зората на подобар ден за човештвото’.

Вечерва победивме. Иднината е во наши раце. Мои пријатели, соборивме политичка династија. Му посакувам на Ендру Куомо само најдобро во неговиот приватен живот, но нека вечерва биде последен пат кога ќе го изговорам неговото име додека ја свртуваме страницата на политиката што ги напушта многумина и им служи на малкумина“, додаде тој.

Тој им се заблагодари на „следната генерација њујорчани“, додавајќи: „Ќе се бориме за вас, затоа што ние сме вие“. „Победивме затоа што њујорчаните си дозволија да се надеваат дека невозможното може да се направи“, додаде тој.

„Ако некој може да ѝ покаже на нацијата дека Доналд Трамп предал како да го победи, тоа е градот што го роди. Ова не е само начинот на кој го запираме Трамп. Ова е начинот на кој го запираме следниот. Доналд Трамп, бидејќи знам дека гледате, имам два збора за вас: Зголемете ја јачината на звукот“, рече Мамдани, додека насобраните нјагласно одобруваа.

Кој е Зоран Мамдани?

За само неколку кратки години, Зоран Мамдани се претвори од организатор на локално ниво во политичка ѕвезда на американската левица. Неговата победа не е само личен триумф; таа сигнализира растечки бран на прогресивна политика во рамките на Демократската партија и растечка недоверба кон политичкиот естаблишмент кај младите гласачи.

Тој е роден во Уганда во 1990 година и израснат во Њујорк, каде што се преселил со своето семејство кога имал седум години. Неговата мајка е познатата индиска режисерка Мира Наир, а неговиот татко е угандански активист и академик Махмуд Мамдани, кој исто така има индиско потекло. Неговото име – Зоран Кваме – комбинира референци на персиско, африканско и индиско културно наследство.

Мамдани често го истакнува своето имигрантско потекло како основа за политичка емпатија: „Пораснав во систем каде што многу рано научив што значи да се биде сиромашен, невидлив и погрешно разбран“, рече тој во едно интервју.

Тој се школувал на престижни американски универзитети, но наместо кариера во финансиите или академската безбедност, тој избрал организирање на заедницата во Квинс, општината што сега ја претставува во Градското собрание на Њујорк.

Политичка кариера

Првпат се вклучил политички како организатор во движењето за права на домување. Заедно со други активисти од Демократските социјалисти на Америка (ДСА), Мамдани изгради поддршка на терен за идејата дека политиката треба да им служи на интересите на работниците и сиромашните, а не на корпорациите и елитите. Во 2020 година, тој беше избран во државното собрание на Њујорк како кандидат на ДСА, победувајќи го кандидатот на естаблишментот.

Неговата кампања беше водена со мал буџет, но со големо вклучување на волонтери. Мамдани користеше повеќе јазици – вклучувајќи урду и шпански – за да се обрати на разновидната заедница во Асторија, Квинс.

Демократски социјалист и критичар на Израел

Мамдани отворено се нарекува себеси „демократски социјалист“. Неговата политичка платформа се базира на борбата против сиромаштијата, расната и класната нееднаквост и климатската криза. Тој е за бесплатен јавен превоз (укинување на автобуските такси), универзална грижа за деца, замрзнување на кириите во субвенционираните станови, попристапни цени во продавниците и прогресивно оданочување на најбогатите.

Неговиот став за надворешната политика, исто така, се разликува од мејнстрим Демократската партија. Тој отворено ги поддржува Палестинците и ја критикува израелската политика, поради што често е во конфликт со произраелското лоби во партијата.

Мамдани предизвика контроверзии поради коментарите во подкастот „The Bulwark“. Кога беше прашан за фразата „глобализирајте ја интифадата“, Мамдани рече дека го гледа слоганот како симболичен повик за борба за палестинските права, а не повик за насилство или антисемитизам. Тој нагласи дека „тие зборови се разбираат различно“ и дека е против какво било поттикнување на насилство, но не ја осуди експлицитно фразата.

Ова предизвика остри реакции кај американските еврејски лидери, кои рекоа дека Мамдани не треба да го води градот со најголемо еврејско население надвор од Израел ако не може јасно да ги отфрли таквите изрази. Критичарите се жалат дека зборот „интифада“ во современиот политички контекст често се поврзува со насилни напади врз цивили, особено за време на палестинските востанија против Израел.

Пораката на демократите

Како и неговата политичка сојузничка Александра Окасио-Кортез, Мамдани успешно ги користеше социјалните медиуми за да допре до помладите гласачи и директно да одговори на критиките. Неговите видеа во кои разговара со гласачите на Трамп и се обидува да ги разбере нивните причини станаа вирални.

Тој користи едноставен, разговорен јазик за време на кампањата. Не носи вратоврска. Снима видеа со референци од Боливуд, зборува урду и шпански јазик и често оди со мегафон и ранец. Сето ова е дел од автентична слика за политичар кој не сака да дејствува „одозгора“, туку „рамо до рамо“ со граѓаните.

Неговото присуство во јавниот простор не е само политичка, туку и културна порака – за инклузивност, антирасизам и редефинирање на американскиот идентитет.

Со неговата победа над Ендру Куомо, Мамдани се пресели од локалната политика во арената од национално значење. Иако тој сè уште предизвикува скептицизам кај дел од демократскиот естаблишмент, поддршката што ја има од исклучително популарните демократски социјалисти Александра Окасио-Кортез и Берни Сандерс и младите гласачи може да сугерира дека попрогресивните политики на демократите се поефикасни во борбата против трампизмот и десничарскиот популизам што ја зафати Америка отколку умерената и либерална струја што ја води партијата.