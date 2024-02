„ КОЈ Е КОЈ ? “ – Германскиот канцелар Шолц со својот двојник во Вашингтон (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот канцелар објави фотографија со американскиот сенатор Крис Кунс, кој многу личи на него

Германскиот канцелар Олаф Шолц изјави дека за време на неговата посета на Вашингтон се сретнал со демократскиот сенатор Крис Кунс, кој неверојатно личи на него и кого тој го нарече свој „двојник“.

„Мило ми е што повторно го видов мојот двојник Крис Кунс“, напиша Шолц на X, објавувајќи заедничка фотографија.

Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024

Американскиот сенатор објави и селфи, со натпис на германски: „Кој е кој“.

Wer ist wer? https://t.co/TNlG3c9kuO pic.twitter.com/wEkY5LZgRo— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) February 9, 2024

Во четвртокот, Шолц отпатува за Вашингтон , каде што се сретна со членовите на Сенатот, а канцеларот се очекува да се сретне со американскиот претседател Џозеф Бајден во петок.

Извор од делегацијата на Шолц изјави за новинарите дека разговорот со Бајден ќе биде посветен на конфликтот во Украина, развојот и безбедноста на Северноатлантската алијанса и блискоисточната криза.



