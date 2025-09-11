Кој е Лари Елисон, новиот најбогат човек во светот кој го симна од тронот Илон Маск?

0 SHARES Сподели Твитни

Извршниот директор на „Оракл“, Лари Елисон, ја презеде титулата најбогат човек во светот, симнувајќи го од тронот шефот на „Тесла“, Илон Маск.Иако името на овој 81-годишник е помалку познато во јавноста од името на Маск, тој е една од клучните фигури во технолошката индустрија веќе пет децении.Во 1977 година, тој беше ко-основач на Oracle и беше пионер во развојот на комерцијално одржливи релациони бази на податоци, технологија што стана основа на современото работење.Неговиот ран живот не бил баш бајка. Роден е во Њујорк. Ја изгубил мајка си како дете и бил одгледан од неговата тетка и чичко во Чикаго.Имено, тој се откажал од факултет и со партнери основал една од најголемите технолошки компании во светот.Иако беше прогласен за студент на годината по природни науки, тој се откажа од полагање на завршните испити откако почина неговата тетка.Еден семестар студирал на Универзитетот во Чикаго, каде што студирал физика и математика и за прв пат се сретнал со компјутерски дизајн. Потоа се преселил во Беркли, Калифорнија, и ја започнал својата кариера како програмер за неколку различни компании.Денес, тој е претседател и главен директор за технологија, а поголемиот дел од неговото богатство е поврзано со сопственост на приближно 1,16 милијарди акции на „Оракл“.Тој е познат по својот екстравагантен животен стил и поседува 98% од хавајскиот остров Ланаи.Тој е страствен едриличар кој двапати го освои престижниот Куп на Америка, а од 2018 до 2022 година беше и член на одборот на директори на Тесла.Тој е заинтересиран и за политика и честопати донирал милиони долари на републикански и конзервативни групи.Елисон моментално има блиски врски со американскиот претседател Доналд Трамп. Во јануари, тој се појави во Белата куќа кога Трамп објави основање на нова компанија за развој на инфраструктура за вештачка интелигенција во САД.Меѓу другото, тој донираше средства за медицински развој.Во 2016 година, тој донираше 200 милиони долари на Универзитетот во Јужна Калифорнија за основање центар за истражување и лекување на рак.Што се однесува до неговиот приватен живот, тој бил во брак четири пати. Од 2024 година е во врска со Џолин (33), дипломирана на Универзитетот во Мичиген. Тој е татко на син и ќерка.

