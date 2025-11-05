Кој е младиот муслиман кој беше избран за нов градоначалник на Њујорк?

0 SHARES Сподели Твитни

Демократот Зохран Мамдани, кој се опиша себеси како „најлошиот кошмар на Трамп“, беше избран за нов градоначалник на Њујорк .

Мамдани е првиот муслиман, првиот јужноазиец и најмладиот човек во последните 100 години избран за градоначалник на Њујорк. Според Изборниот одбор на градот Њујорк, на овогодинешните избори гласале повеќе од два милиони луѓе. Пред четири години, излегле помалку од 1,15 милиони гласачи.

Резултати од изборите во Њујорк (преброени 90,5 проценти од гласовите):

Зохран Мамдани (Демократска партија) – 50,4 проценти од гласовите

Ендру Куомо (независен кандидат) – 41,6 проценти од гласовите

Кертис Слива (републикански кандидат) – 7,1 процент од гласовите

„Ќе се бориме за тебе, затоа што ние сме ти“

Излегувајќи на сцената во Бруклин по 23:45 часот по локално време, Мамдани рече: „Сонцето можеби зајде вечерва над нашиот град, но како што еднаш рече Јуџин Дебс, „Ја гледам зората на еден подобар ден за човештвото“.“

„Вечерва, наспроти сите очекувања, го добивме. Иднината е во наши раце. Мои пријатели, соборивме една политичка династија. Му посакувам на Ендру Куомо само најдобро во неговиот личен живот, но нека вечерва биде последен пат кога ќе го изговорам неговото име додека ја свртуваме страницата на политиката што ги напушта многумина и им служи само на малкумина“, додаде тој.

Тој им се заблагодари на „следната генерација њујорчани“, додавајќи: „Ќе се бориме за вас, затоа што ние сме вие“. „Победивме затоа што њујорчаните си дозволија да се надеваат дека невозможното може да се оствари“, изјави тој потоа.

„Ако некој може да ѝ покаже на нацијата дека Доналд Трамп предал како да го победи, тоа е градот што го роди. Ова не е само начинот на кој го запираме Трамп. Ова е начинот на кој го запираме следниот. Доналд Трамп, бидејќи знам дека ме гледате, имам два збора за вас: Зголемете ја јачината на звукот“, рече Мамдани, додека толпата испушташе најгласен рик на ентузијазам досега.

Кој е Зохран Мамдани?

За само неколку години, Зохран Мамдани од локален организатор стана политичка ѕвезда на американската левица. Неговата победа не е само личен триумф, туку го означува растечкиот бран на прогресивна политика во рамките на Демократската партија и растечката недоверба на младите гласачи кон политичкиот естаблишмент.

Роден е во Уганда во 1990 година и израснал во Њујорк, каде што се преселил со семејството кога имал седум години. Неговата мајка е познатата индиска режисерка Мира Наир, а неговиот татко е угандански активист и академик. Неговото име – Зохран Кваме – комбинира референци на персиското, африканското и индиското културно наследство.

Мамдани често го истакнува своето имигрантско потекло како основа за политичка емпатија: „Пораснав во систем каде што многу рано научив што значи да се биде сиромашен, невидлив и погрешно разбран“, рече тој во едно интервју.

Тој се школувал на престижни американски универзитети, но наместо финансиска кариера или академска сигурност, тој избрал организирање на заедницата во Квинс – општината што сега ја претставува во Собранието на Њујорк.

Политичка кариера

За првпат, тој се ангажираше политички како организатор на движењето за права на станарите. Заедно со други активисти од Демократските социјалисти на Америка (ДСА), Мамдани изгради поддршка на терен за идејата дека политиката мора да им служи на интересите на работниците и сиромашните, а не на корпорациите и елитите. Во 2020 година, тој беше избран во државното собрание на Њујорк како кандидат на ДСА, победувајќи го кандидатот на естаблишментот.

Неговата кампања беше водена со мал буџет, но со големо вклучување на волонтери. Мамдани користеше повеќе јазици – вклучувајќи урду и шпански – за да се обрати на разновидната заедница во Асторија, Квинс.

Демократски социјалист и критичар на Израел

Мамдани отворено се нарекува себеси „демократски социјалист“. Неговата политичка платформа се темели на борбата против сиромаштијата, расната и класната нееднаквост и климатската криза. Тој е за бесплатен јавен превоз (укинување на автобуските такси), универзална грижа за децата, замрзнување на кириите во субвенционираните станови, попристапни цени во продавниците и прогресивно оданочување на најбогатите.

Неговиот став за надворешна политика, исто така, се разликува од оној на мејнстрим Демократската партија. Тој отворено ги поддржува Палестинците и ги критикува израелските политики, што често го доведува во конфликт со произраелското лоби во рамките на партијата.

Мамдани предизвика контроверзии поради коментарите во подкастот „The Bulwark“. Кога беше прашан за фразата „глобализирајте ја интифадата“, Мамдани рече дека го гледа слоганот како симболичен повик за борба за палестинските права, а не како повик за насилство или антисемитизам. Тој нагласи дека „тие зборови се разбираат различно“ и дека е против какво било поттикнување на насилство, но не ја осуди експлицитно фразата.

Ова предизвика реакција кај американските еврејски лидери, кои рекоа дека Мамдани не треба да го води градот со најголемо еврејско население надвор од Израел ако не може јасно да ги отфрли таквите термини. Критичарите истакнуваат дека зборот „интифада“ во современите политички контексти често се поврзува со насилни напади врз цивили, особено за време на палестинските востанија против Израел.

Порака до демократскиот естаблишмент

Како и неговата политичка сојузничка Александра Окасио-Кортез, Мамдани успешно ги користеше социјалните медиуми за да допре до помладите гласачи и директно да одговори на критиките. Неговите видеа во кои разговара со гласачите на Трамп и се обидува да ги разбере нивните причини станаа вирални.

Тој користи едноставен, разговорлив јазик во својата кампања. Не носи вратоврска. Снима видеа со боливудски референци, зборува урду и шпански и често оди со мегафон и ранец. Сето ова е дел од автентичната слика за политичар кој не сака да дејствува „одозгора“, туку „рамо до рамо“ со граѓаните.

Неговото присуство во јавниот простор не е само политичка, туку и културна порака – за инклузивност, антирасизам и редефинирање на американскиот идентитет.

Со победата над Ендру Куомо, Мамдани се префрли од локалната политика на арената од национално значење. Иако сè уште предизвикува скептицизам кај дел од демократскиот естаблишмент, поддршката што ја има од исклучително популарните демократски социјалисти Александра Окасио-Кортез и Берни Сандерс и младите гласачи може да сугерира дека попрогресивните политики на демократите се поефикасни во борбата против трампизмот и десничарскиот популизам што ја зафати Америка отколку умерената и либерална струја што ја води партијата.

