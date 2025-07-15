Кој е најдобриот хороскопски знак?

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По личните карактеристики можете да видите кој знак е најдобар.

Лав – Доверлив, лојален, амбициозен, дарежлив и горд

Вага – Смирен, благодарен, идеалист, соработник

Девица – Логичар, организиран, зависен, добар заштитник од проблеми

Рак – Поддржувач, семеен тип, добро расположен, креативен

Овен – Оптимист, импулсивен, агресивен, понекогаш себичен

Стрелец – Охрабрувач, независен, авантурист, дистанциран

Водолија – Визионер, инвентивен, бунтовен, нечувствителен

Близнаци – Креативен, адаптибилен, бистар, неодлучен

Скорпија – Страствен, динамичен, опсесивен, манипулатор

Бик – Трпелив, упорен, посесивен, емотивен

Јарец – Одговорен, снаодлив, зависник од контрола, лојален

Риби – Чувствителен, уметник, самосожалувач, сочувствителен

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