КОЈ Е НОВИОТ ВРХОВЕН ЛИДЕР НА ИРАН? Тој има пристап до сметки во Швајцарија, недвижности во Велика Британија и врски со ИРГК! (ВИДЕО, ФОТО)

Моџтаба Хамнеи има 56 години и е втор најстар син на врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи , а вечерва беше избран за нов врховен лидер на Иран.

„Блумберг“ претходно објави дека Мојтаба управува со инвестициска империја, а извори тврдат дека тој има пристап до сметки во Швајцарија и имоти во Велика Британија вредни над 100 милиони долари.

На списокот на санкции на САД од 2019 година.

Тој го одржува ова богатство и покрај американските санкции што му беа наметнати во 2019 година. Моџтаба најчесто се крие од очите на јавноста и никогаш не извршувал официјална државна функција, но се верува дека има огромно влијание врз администрацијата на Иран.

Тој одржува исклучително силни врски со Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) , најмоќното воено тело во земјата, како и со паравоената сила Басиџ.

Еден од клучните услови за функцијата врховен водач се сметаше за високо рангиран свештеник, но Моџтаба не спаѓа во таа категорија.

Изворите на „Тајм“ наведуваат дека дури и убиениот Али Хамнеи се спротивставил на кандидатурата на својот син за да избегне обвинувања за воведување наследна моќ, бидејќи, според мислењето на многу Иранци, тоа би ја направило револуцијата од 1979 година, со која се укина династичкиот систем, бесмислена.

Сепак, тој беше избран вечерва.

