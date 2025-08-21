Кој е скриениот херој што го „спаси“ Зеленски во Белата куќа: Доби пофалби од Трамп, но и од новинарите

0 SHARES Сподели Твитни

За време на неговиот неодамнешен престој во Белата куќа, украинскиот претседател Володимир Зеленски ја воодушеви администрацијата на Трамп со својот стил на облекување, а американските медиуми открија дека зад сето тоа стои дизајнерот Виктор Анисимов.За разлика од претходната посета на Белата куќа, кога Зеленски беше критикуван затоа што не носел костум, овој пат украинскиот претседател доби пофалби од новинарот кој најмногу го нападна поради неговиот стил на облекување.Во интервју за „Вашингтон пост“, дизајнерот Виктор Анисимов изјави дека го облекува украинскиот претседател веќе 20 години, уште од кога и самиот бил глумец.

Тој е најзаслужен за тоа што Зеленски ја замени својата воена кошула од времето на војната со свечена јакна, што исто така го воодушеви Трамп.„Со претседателот работиме половина година. Нашиот план е ваков: да создадам нешто. На почетокот, ги координирав сите детали, но сега создавам нешто и одам на состанок со него. Работиме вака: тој кажува што му се допаѓа, а што не. Што му се допаѓа, го задржува, што не, го повлекувам назад. Минатиот петок, тој ми потпиша одело кое не му одговараше, а јас го чував во мојата колекција“, рече Анисимов.Тој се осврна и на „модните напади“ што ги доживеа Зеленски во февруари оваа година.„Луѓето не се срамеа од претседателот или од неговата облека. Дури и не им пречеше што другите не го разбираат и имаа забелешки на начинот на кој беше облечен. Она што всушност болеше беше сознанието дека очигледните работи не се гледаа. Сега го решивме овој „елемент на активирање“ во Вашингтон. Фала му на Бога што на Трамп му се допадна облеката и, што е уште поважно, го слушаше нашиот претседател“, рече тој.Тој исто така изјави дека работата со Зеленски не е толку напорна.„Самата задача не беше комплицирана: да се зачува имиџот на претседателот во војната со задржување на воениот стил, замена на зелената со црна, но и додавање на некои дизајнерски и модерни детали“, рече Анисимов.На крајот, дизајнерот рече дека на многу луѓе не им е гајле за модата на претседателот.„Украина чека мир, а она што некој го носи е од многу мала важност. Историјата обично се повторува. Пред дваесет години, се префрливме од маички на класични одела за комичен тим. Сега се надевам дека префрлувањето од маички на потрадиционално одело ќе значи мир за сите нас“, заклучи Анисимов.

Пронајдете не на следниве мрежи: