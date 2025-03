„Кој е следен“ отфрла тврдења за поврзаност со Србија во обид за дестабилизација

0 SHARES Сподели Твитни

Иницијативата „Кој е следен“ реагира откако дел од домашните портали го објавија видеото од платформата Зум во кое млади лица од Македонија комуницираат преку видеоразговор со девојка од Србија. Овие портали известуваат дека се работи за наводни обуки организирани од српски активисти, насочени кон поттикнување протести и дестабилизирачки движења во Македонија, според моделот на Србија. Граѓанската иницијатива вели дека нивната акција која ќе се одржи во понеделник во врска со трагедијата во Кочани нема никаква врска со објавеното видео. Според нивната изјава, не се вклучени во формирање на студентски организации, а логото на „Кој е следен“ е аматерски додадено на видеото. Тие истакнуваат дека претставуваат граѓанска иницијатива со самостојни начела и не се вмешани во студентската организација. Оваа манипулација, според нив, укажува на стравот кај политичката елита од граѓанското незадоволство. Одговарајќи на притисоците од лажни профили и пропагандни медиуми, тие изјавуваат дека наместо одговорност и правда, политичките структури се потпираат на манипулации и медиумски спинови. Иницијативата не е поврзана со ниту една политичка партија и осудува обиди за политизирање. Повикуваат дека нема да бидат замолчени и дека ќе продолжат да го поддржуваат независниот млад глас.

Во меѓувреме, портпаролката на Владата, Марија Митева, истакна дека истрагата за трагедијата во Кочани не смее да биде спречена или наштетена од различни сценарија на дестабилизација. Оваа изјава не беше објаснета повеќе, а новинарите на настанот не покажаа интерес за дополнителни прашања. Некои портали кои ја објавија видеоснимката сугерираат политичка и медиумска поврзаност зад наводните дестабилизациски движења.

Марјан Забрчанец, поранешен координатор за „Отворен Балкан“, реагираше на обвинувањата, негирајќи било каква врска со протестите. Забрчанец преку својата објава на Фејсбук побара повлекување на обвинувањата, предупредувајќи на правни мерки ако навредите и клеветите не бидат повлечени. Нагласува дека македонските граѓани имаат право на мирно изразување и протест и дека обиди за гаснење на студентскиот револт преку клевети ќе бидат неуспешни.

