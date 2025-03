0 SHARES Сподели Твитни

Кога они одат на одмор платени од нашите пари, ние сме должни да зборуваме. Денс сме овде без платени патни трошоци и дневници. Демократијата не оди на пауза. Не затоа што немаме што да правиме туку затоа што имаме што да кажеме. Граѓаните ќе зборуваат, ќе критикуваат, ќе поддржуваат, ќе го кажат тоа што тлее предолго. Ова е простор за гласот што не сакаат да го слушаат. Наш простор.

„Кој е следен" пред Собрание: Демократијата не прави пауза!

