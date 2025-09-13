Кој е уапсениот Тајлер? Тој се запишал на државниот колеџ, му признал на татко му дека го убил Кирк и тој го пријавил

0 SHARES Сподели Твитни

Тајлер Робинсон (22), кој е осомничен за убиството на Чарли Кирк, студирал на Државниот универзитет во Јута еден семестар во 2021 година откако се квалификувал за стипендија.Тој бил предстудент по инженерство во краткиот период што го посетувал, според портпаролката на универзитетот, Аманда ДеРито, а потоа зел отсуство.Два извори од органите за спроведување на законот изјавија за Си-Би-Ес њуз дека Мет, таткото на Тајлер Робинсон, му рекол на свештеникот, кој е семеен пријател, дека неговиот син го признал убиството и му наложил да го пријави кај властите.Американските медиуми го нарекоа Мет „татко на правдата“. Според нив, Тајлер се заканил дека ќе изврши самоубиство ако неговиот татко ја повика полицијата и не е подготвен да се предаде. После тоа, Мет решил да го „вовлече“ свештеникот во случајот.Осомничениот е приведен без кауција во затворот во округот Јута по наредба на државен магистрат.Кристин Швиерман, соседка на семејството на осомничениот, за NBC News изјави дека тој бил паметен, тивок и никогаш не предизвикувал проблеми.Таа рече дека од својот син дознала дека Тајлер Робинсон е именуван како осомничен.Тајлер беше приведен по неколку првични обвиненија, меѓу кои се отежнато убиство, употреба на оружје и попречување на правдата.Властите имаат три дена да поднесат документи како подготовка за прелиминарното судско рочиште, каде што Тајлер треба да се појави за прв пат пред судија, што се очекува на почетокот на следната недела.

