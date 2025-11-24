Кој е Хајтам Али Табтабаи, еден од водачите на Хезболах кој беше убиен од Израел во неделата во Бејрут

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија го уби во неделата високиот воен функционер на Хезболах, Хајтам Али Табтабаи, во напад на периферијата на либанската престолнина, што се случи и покрај едногодишното примирје.

Неговото убиство го објави израелската армија. Хезболах подоцна ја потврди неговата смрт, фалејќи го како „голем“ командант кој „работел на соочување со непријателот на Израел до последниот момент од својот благословен живот“.

Израел веќе го елиминираше поголемиот дел од раководството на Хезболах за време на војната што беснееше помеѓу октомври 2023 и ноември 2024 година, кога беше договорено прекин на огнот со посредство на САД.

Али Табтабаи, кој беше именуван за началник на штабот на групата по неодамнешната војна со Израел, беше убиен во ретка операција по прекинот на огнот против висок функционер на Хезболах.

Табтабаи е роден во Либан од татко Иранец и мајка Либанка, според висок извор во либанската безбедносна служба. Тој не бил основач на Хезболах, но бил дел од нејзината „втора генерација“, распореден со групата да се бори заедно со нејзините сојузници во Сирија и Јемен, рече изворот.

Израелската војска соопшти дека Табтабаи се приклучил на Хезболах во 1980-тите и имал неколку високи позиции, вклучително и во нивните сили Радван, елитна борбена единица.

За време на минатогодишната војна, Табтабаи ја предводеше оперативната дивизија на Хезболах и се искачи по ранг откако беа елиминирани други високи команданти, се вели во соопштението на израелската армија.

Откако прекинот на огнот стапи на сила, Табтабаи беше именуван за началник на Генералштабот и „работеше интензивно на враќање на нивната подготвеност за војна со Израел“, се вели во соопштението.

Либански безбедносен извор потврди дека Табтабаи брзо бил унапреден, додека други високи функционери на Хезболах биле убиени и дека бил назначен за началник на кабинетот во текот на изминатата година.

Центарот Алма, израелска организација за истражување и обука на безбедноста, соопшти дека Табтабаи преживеал други израелски напади во Сирија и за време на војната во Либан.

The post Кој е Хајтам Али Табтабаи, еден од водачите на Хезболах кој беше убиен од Израел во неделата во Бејрут appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: