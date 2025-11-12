Кој зеленчук е најздрав за јадење? Овие осум видови се најдобар избор

0 SHARES Сподели Твитни

Вклучувањето на разновиден зеленчук во вашата исхрана е еден од најлесните и најефикасните начини да останете здрави. Многу видови се богати со витамини, минерали и антиоксиданси кои помагаат да се намали ризикот од хронични заболувања. Темнозелениот лиснат зеленчук како што се спанаќот, кељот и блитвата се особено важни, додека брокулата и зелката се подеднакво вредни како клучни компоненти на медитеранската исхрана, позната по своите здравствени придобивки, пишува Health.com.

Брокула

Брокулата е еден од најхранливите зеленчуци што можете да ги ставите на вашиот чинија. Без разлика дали ја јадете сурова, варена на пареа или печена, таа е неверојатно богата со витамини А, Ц и К, како и калциум.

Една чаша сурова брокула содржи само 24 калории, но и 77 проценти од препорачаниот дневен внес на витамин Ц и 65 проценти од витамин К. Брокулата го зајакнува имунолошкиот систем, ја штити кожата и придонесува за здравјето на коските и згрутчувањето на крвта.

Спанаќ

Спанаќот е вистинско богатство од хранливи материи. Само една чаша суров млад спанаќ обезбедува речиси половина од вашите дневни потреби за витамин Ц. Исто така е богат со железо, магнезиум и витамини кои го поддржуваат здравјето на мозокот, видот и срцето.

Половина чаша варен спанаќ содржи само 27 калории и 45 проценти од препорачаната дневна доза на витамин Ц. Тој е идеална храна за одржување на телесната тежина и зајакнување на имунитетот.

Кељ

Кељот често се смета за „крал на зеленчукот“. Богато со растителни влакна и малку калории, содржи витамини Ц и Е, кои помагаат во борбата против воспалението и оксидативниот стрес. Една чаша суров кељ има само 7 калории, но обезбедува повеќе од 20 проценти од препорачаниот дневен внес на витамин Ц. Редовното консумирање на кељ е поврзано со намален ризик од одредени видови рак.

Листови од сенф

Иако е помалку честа појава во менијата, сенфот е богат со витамини А и Ц и антиоксиданси кои го зајакнуваат имунитетот и нивото на енергија. Благодарение на нивниот зачинет вкус, тие добро се комбинираат со коренест зеленчук како слатки компири и цвекло. Една чаша содржи само 15 калории, но 43 проценти од вашите дневни потреби за витамин Ц.

Рикола

Руколата, позната по својот свеж и малку горчлив вкус, содржи витамини А, Ц и К, кои ги штитат коските, очите и белите дробови. Исто така, е богата со фолна киселина, што е важно за здравјето на мозокот и производството на енергија. Сто грама рукола содржи 26 калории и импресивни 112 проценти од дневната доза на витамин Ц и 37 проценти фолна киселина.

Блитва

Блитвата е богата со антиоксиданси и соединенија кои помагаат во регулирањето на шеќерот во крвта. Освен што го зајакнуваат срцето, нејзините антиинфламаторни соединенија го намалуваат ризикот од хронични заболувања. Една чаша содржи само 7 калории и обезбедува 12 проценти од дневните потреби за витамин Ц и витамин А.

Зелка

Зелката е позната со векови како зеленчук кој помага при проблеми со варењето. Содржи витамини Ц, Е и К, како и протеини и антиоксиданси. 100 грама сурова зелка содржи 28 калории и речиси половина од препорачаниот дневен внес на витамини Ц и К. Истражувањата сугерираат дека може да помогне во заштитата на црниот дроб и намалувањето на холестеролот.

Листови од цвекло

Врвовите на цвеклото, кои многу луѓе ги фрлаат, се исклучително хранливи. Може да се користат во супи, салати или како прилог. Дехидрираната цвекло содржи повеќе протеини од спанаќот, а е исто така богата со железо и калиум. Една чаша свежи листови има само 8 калории, но обезбедува 45 проценти од дневните потреби за витамин Ц.

Како најдобро да го искористите зелениот зеленчук?

За максимални придобивки, изберете свеж и сезонски зеленчук, со живи бои и цврсти текстури. Не заборавајте ги замрзнатите сорти, кои ги задржуваат хранливите материи бидејќи се замрзнати во нивната најголема зрелост.

Чувајте го зеленчукот во фрижидер, завиткан во хартиени крпи за да ја апсорбира вишокот влага. При подготовка, користете поздрави методи на готвење како што се готвење на пареа, печење или лесно пржење.

