Кој хормон ја регулира вашата љубов? Откриваме 4 типа љубовници

Американската професорка по антропологија Хелен Фишер тврди дека хормоните играат клучна улога во тоа како сакаме, како се однесуваме во врските и какви партнери сме.

Љубовта не е само прашање на хемија меѓу двајца луѓе, туку и на хемија во нас самите. Иако искуствата, животните околности и навиките влијаат на нашите врски, доминацијата на одредени хормони во телото го обликува нашиот стил на љубов и открива какви сме како љубовници.

Допаминот дава страст и возбуда

Допаминот е хормон на емоциите и менталните реакции. Луѓето со доминантен допамин се страствени, љубезни и авантуристички настроени. Тие ја сакаат возбудата од нова врска и интензивна романса, но честопати им е тешко да останат во долгорочни врски.

Ако сте заљубени во „допамински типови“, подгответе се за емотивни ролеркостери, но и незаборавни моменти на страст.

Серотонинот влијае на стабилноста и самодовербата

Серотонинот создава чувство на среќа и позитивно расположение. Луѓето со доминација на серотонин се сигурни, посветени и стабилни партнери. Тие обезбедуваат сигурност и лесно се прилагодуваат на животните предизвици во врската.

Ако барате партнер на кој секогаш можете да сметате, љубителите на серотонин се вашата идеална опција.

Естрогенот се покажува преку нежност и емоции

Естрогенот е хормон на нежност и емоционална поврзаност. Луѓето со изразен естроген се романтични, грижливи и сочувствителни, честопати посветени на мали гестови на внимание.

Од друга страна, нивната емоционалност може да доведе до посесивност, љубомора и изливи на плачење. Нивната сила лежи во длабоката емоционална поврзаност и интимност.

Тестостеронот е директно поврзан со страста

Тестостеронот ја зголемува сексуалната желба и страст, што ги прави овие луѓе одлични љубовници, но понекогаш и малку себични во врската. Интересно е што тие често имаат силна желба да основаат семејство и се фокусирани на долгорочна посветеност кон партнерот и домот.

Нивната енергија ја комбинира физичката привлечност со мотивација за стабилен живот.

