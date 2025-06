Кој член на Битлси напишал најмногу љубовни песни?

0 SHARES Сподели Твитни

Во приказната за Битлси, љубовта е насекаде. Ако не е главната порака што тие му ја испратија на светот, тогаш таа е присутна во суптилните текстови што се провлекуваат во поголемиот дел од нивната музика – во искреното прикажување на сите нивни врски, копнеж, радост, воодушевување, скршено срце и сè помеѓу нив.

Но – кои Битлси најмногу пишувале за тоа?

Љубовта е една од најголемите и најпопуларните теми во музиката (и уметноста воопшто), веројатно најсложената работа на светот, а сепак неверојатно едноставна кога ќе се преведе во песна. Универзално достапен и целосно разноврсен, веројатно затоа е секогаш присутен – во која било ера. Според студијата на списанието Psychology of Music, речиси 70 отсто од стиховите на песните од секоја деценија од 1960-тите до денес се однесуваат, на еден или друг начин, на љубов и романса, пишува магазинот Far Out.

Од пораката „се што ви треба е љубов“ до молбата „не ме изневерувај“, таа го исполнува секој агол од нивната приказна – и многу повеќе.

Се разбира, не беа сите песни за љубовта, а и кога беа, пристапот кон темата често зависеше од авторот. Најголемиот дел од стиховите се напишани од Џон Ленон и Пол Макартни, но двајцата ѝ пристапиле од различни агли – Макартни обично бил нежен оптимист, додека Ленон ја користел љубовта како средство за истражување на поголемите животни дилеми.

Кои Битлси напишале најмногу љубовни песни?

Ако ја погледнеме љубовната песна во нејзината најдиректна форма – особено кога станува збор за романтични клишеа и врски – јасно е дека Макартни е тој што излегува на врвот. Ова беше особено очигледно во раните фази од кариерата на Битлси, кога љубовните песни беа нивната основа – едноставни, лесно се слушаат, совршени за да допрат до поширока публика и да ја отворат вратата за експериментирање во подоцнежните години.

А какви љубовни песни напишал Мекартни? Насловите зборуваат сами за себе – оние за случајните средби и заљубеноста на кои секој може да ги разбере и лесно да им пристапи: нежните, искрени како And I Love Her, заразната Love Me Do, емотивната All My Loving. Ја има и повеселата Can’t Buy Me Love, како и попромислената I’ll Follow the Sun.

Овој пристап добро се вклопи со подоцнежниот нагон на бендот за единство и заедништво, особено во контекст на општествено-политичките немири од тоа време и фактот дека музиката за прв пат стана легитимно средство за рефлексија на времето и обликување на културата.

Едноставноста на раните песни и начинот на кој тие инкорпорираа теми како љубовта можеби се променија, но таа основа никогаш не исчезна – дури ни кога се преселија во психоделични води.

Затоа љубовта останува клучен дел од приказната на Битлси – и јасно е дека Макартни имаше најголемо влијание врз неа. Без разлика дали тоа е директно и едноставно или искрен приказ на сите начини на кои љубовта може да ви го скрши или исполни срцето, нивните љубовни песни станаа срж на нивниот израз – постојано повторувајќи дека, навистина, сè што ви треба е љубов.

