КОЈ ЈАТКАСТ ПЛОД Е НАЈЗДРАВ ИЗБОР? Бадеми, ореви или ф’стаци?

Сите јаткасти плодови имаат диететски придобивки како што се влакна, протеини од растително потекло и здрави масти, но дали еден вид е нутритивно супериорен?

Јаткастите плодови се генерално побогат извор на масти од многу други намирници и лесно можете да ги додадете во вашата секојдневна група на храна. Ако прашањето е кој јаткаст плод е најдобар, ги споредивме бадемите, оревите и ф’стаците.

Бадеми

Бадемите имаат најмногу влакна и содржат најмногу витамин Е, магнезиум и калциум по порција. Исто така, ќе добиете здрава доза на фосфор и калиум, кои помагаат во производството на енергија и имунолошката функција, пишува Everyday Health. Покрај тоа, бадемите содржат антиоксиданси.

Ореви

На прв поглед, оревите имаат помалку протеини и влакна и повеќе калории од другите две сорти, но она што ги издвојува е масната киселина. Оревите се еден од најдобрите растителни извори на омега-3 масни киселини, хранлива материја поврзана со здравјето на срцето и мозокот. Редовното консумирање ореви може да има позитивен ефект врз намалувањето на стресот, подобрувањето на расположението и зголемувањето на разновидноста на цревниот микробиом. Како бонус, оревите се со најниска содржина на јаглехидрати од трите јаткасти плодови со само 2 грама нето јаглехидрати по порција.

Ф’стаци

Ако сакате да уживате во повеќе од една шака јаткасти плодови, ф’стаците може да бидат вистинскиот избор за вас. Во споредба со другите јаткасти плодови, ф’стаците имаат помала содржина на калории и масти, а поголема содржина на незаситени масти, калиум и соединенија од растително потекло.

