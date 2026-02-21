Кој ја преминал државната граница со камион полн со дрога? Српските и македонските обвинители на состанок за Коњух, ги откриваме деталите

0 SHARES Сподели Твитни

Српските обвинители од Јавното обвинителство за организиран кримина се сретнаа во Белград со колеги и полицајци од Северна Македонија, каде што се договорија за понатамошни дејствија во рамките на истрагата за заплена на голема количина марихуана во Коњух, но и во Северна Македонија. Досега се уапсени вкупно 10 лица, запленети се повеќе од 40 тони дрога, а истрагата се обидува да утврди кој и кога ги преминал државните граници со нелегален товар.

Министерот за внатрешни работи на Северна Македонија, Панче Тошковски, изјави дека се поднесени кривични пријави против 10 лица поврзани со марихуаната запленета во Србија.

„Кривичните пријави поднесени до Обвинителството за организиран криминал и корупција вклучуваат 10 лица, од кои две се веќе во притвор. Овие 10 лица се директно или индиректно поврзани со нелегалното производство и дистрибуција на произведени дроги. Во исто време, имаме основани сомневања дека овие лица се поврзани со транспортот на марихуана што влегла во Србија“, рече Тошковски во четврток.

Георги Личовски / ЕПА

Hq 18 февруари, Основниот кривичен суд во Скопјe нареди притвор за две лица осомничени за поврзаност со пет тони марихуана запленета во Србија. Во Северна Македонија, полицијата заплени околу 40 тони марихуана која не била „во документите“. Во Северна Македонија, патем, Hпроизводството на марихуана за медицински цели е дозволено, но целата постапка треба строго да се контролира и таа марихуана да не може да се најде на улица.

Двете водечки партии во Северна Македонија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и BМРО-ДПМНЕ се обвинуваат меѓусебно за тоа кој е виновен за овој скандал, дали сегашната влада на ВМРО-ДПМНЕ или поранешната влада на СДСМ. Она што си го пренесуваат еден на друг е трговијата со дрога, но и соработката со Српската напредна партија и властите во Србија.

Соработка со Канцеларијата на српското специјално обвинителство

Но, истрагата сè уште се води во Србија, потврдија за порталот Nova.rs од Јавното обвинителство за организиран криминал (JTOK), под чие покровителство е извршена заплена на 5 тони марихуана во Коњух. Бидејќи станува збор за меѓународен случај, истражните органи тесно соработуваат со своите колеги од Македонија.

„Јавното обвинителство за организиран криминал одржа состанок во просториите на ЈООГ со вршителот на должноста обвинител и полициските службеници од Северна Македонија. Беше договорено секое обвинителство да дејствува на територијата на своја надлежност, а преку меѓународна правна помош ќе има размена на собрани докази“, беше кажано од ЈООГ на Србиба

Српското Министерство за внатрешни работи

Во Србија, досега, се уапсени 5 лица осомничени за шверц со дрога, кои беа пронајдени во магацинот на компанијата „Флораком“ во сопственост на Раде Спасојевиќ. Патем, Спасојевиќ е советник на Српската напредна партија во Крушевац, спонзор на таа партија и многу почитуван. Фрима се занимавал со купување и извоз на кисели краставички во Западна Европа, а истрагата треба да утврди дали киселите краставички биле параван и дали камионите превезувале и нешто друго, нелегално.

Уапсен е и синот на сопственикот на компанијата, Небојша Спасојевиќ, како и работникот кој беше пронајден во магацинот. Покрај нив, уапсен е и Иван Драгниќ од Крушевља, ко-сопственик на компанијата „Алфафарм“ од Северна Македонија, која се занимавала со легално производство на марихуана и нелегален извоз. Оваа компанија „Алфафарм“ се најде во центарот на истрагата што ја спроведуваат полицијата и обвинителството на Северна Македонија.

Урош Младеновски е меѓу осомничените поврзани со шверц на 5 тони марихуана од Северна Македонија во Србија. Тој „падна“ пред главната акција, во Белград, со 100 килограми марихуана, за која се претпоставува дека доаѓа од магацин во Коњух. Покрај наркотиците, запленети се и три автоматски пушки и еден рачен ракетен фрлач „зоља“.

Наредено е вештачење на автоматски пушки и пиштоли за осомничените да сведочат за околностите, а потоа следува испрашување на сведоците.

Се утврдуваат податоци поврзани со движењето на осомничените и нивните гранични преминувања.

Според неофицијалните информации на Нова, од Северна Македонија се очекува да им ги достави на властите во Србија сите информации поврзани со компанијата „Алфафарм“ и лицата што ќе ги идентификуваат во врска со таа компанија и осомничените кои „паднале“ во Србија.

The post Кој ја преминал државната граница со камион полн со дрога? Српските и македонските обвинители на состанок за Коњух, ги откриваме деталите appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: