Кој ќе го наследи богатството на Армани од 12 милијарди долари?

Модниот дизајнер Џорџо Армани почина на 92-годишна возраст. Веста беше потврдена од неговата компанија во кратко соопштение: „Со огромна тага, групацијата Армани ја објавува смртта на својот творец, основач и неуморна движечка сила: Џорџо Армани“.

Тој бил самопрогласен работохолик, вклучен во секој аспект од својот бренд и модни ревии. По објавувањето на неговата смрт, контролата врз иконската групација Армани наводно ќе биде поделена меѓу шест внимателно избрани наследници, објавува „Дејли меил“, како што објави „Сити магазин“.

Сега љубителите на модата се прашуваат кој ќе биде неговиот наследник и кој би можел да го наследи неговото богатство од повеќе милијарди долари.

Кој го наследува богатството?

Компанијата генерираше 2,7 милијарди долари годишно, а империјата на Армани вредеше повеќе од 12,1 милијарди долари, вклучувајќи облека, додатоци, мебел, парфеми, козметика, книги, цвеќиња, па дури и чоколади.

Во август, Армани изјави за „Фајненшл тајмс“ дека сака меѓу неговите наследници да бидат и неговите соработници и семејството. Армани, кој имал афери и со мажи и со жени, немал деца и никогаш не се оженил.

Извештаите на компанијата и медиумите сугерираат дека меѓу неговите наследници се сестрата на Армани, Розана, неговите две внуки, еден внук, неговиот партнер и десна рака Лео Дел’Орко, како и добротворна фондација.

Наследниците веќе се членови на одборот на директори на компанијата и наводно ќе добијат акции според статутот што Армани го воспостави во 2016 година. Неговите внуки и внук имаат високи позиции во луксузната модна куќа.

„Моите планови за наследување се состојат од постепено префрлање на одговорностите што отсекогаш сум ги извршувал на оние што ми се најблиски“, рече Армани во тоа време, именувајќи го Дел’Орко, кој го води машкиот дизајн, како и неговото семејство и целиот работен тим.

Животниот партнер на Армани

Животниот партнер на Армани, Дел’Орко, го води машкиот моден сектор за сите колекции на куќата, вклучувајќи ги Џорџо Армани, Емпорио Армани и Армани Ексчејнџ.

Дел’Орко, кој се сметаше за член на семејството, е логичен наследник. Иако Армани ретко зборуваше за своите врски и тврдеше дека е рамнодушен кон љубовта, тој рече дека личноста најблиска до него е Дел’Орко и дека тие живееле заедно со години.

Иако беа очигледно блиски, тие никогаш јавно не ја нагласуваа својата врска. Во биографијата на Армани од 2022 година „Per Amore“, тој даде ретко објаснување: „Тој е личноста на која ѝ ги доверив моите најинтимни мисли – лични, деловни и други – кои тој ги чуваше за себе со голема дискреција“. Двојката не беше во брак, но Армани откри дека таа носеше „прекрасен дијамантски прстен“.

Членови на семејството

Друга наследничка, сестрата на Армани, Росана, исто така играше улога во неговата модна империја. Џорџо имаше и брат, Серџо. Двајцата беа вклучени во семејниот бренд, а Росана дури и беше модел за кампањата на Армани за пролет/лето 1979 година.

Внуката на покојниот дизајнер, Силвана Армани, која работеше заедно со својот чичко на женски колекции, е исто така високо на листата за наследник. Роберта Армани е друга опција, бидејќи беа доста блиски. Таа дури и се откажа од својата филмска кариера за да стане негов директор за односи со јавноста и често го претставуваше.

Веројатно е дека овие членови на семејството би можеле да го наследат неговото импресивно богатство и недвижен имот, вклучувајќи куќи во Милано, Тоскана, Сен Тропе, Антигва и Њујорк. Легендарниот дизајнер го поседувал кошаркарскиот клуб Олимпија Милано, како и својот „брод од соништата“ – 60-метарска мегајахта вредна 60 милиони долари, чија изградба траела 30 месеци.

