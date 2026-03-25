Кој ќе го наследи Салах? Ливерпул бира помеѓу тројца, 140 милиони евра на маса!

0 SHARES Сподели Твитни

Ливерпул ќе потроши до 140 милиони евра во потрага по замена за Мохамед Салах, за кој стана јасно дека ќе го напушти тимот по завршувањето на тековната сезона.

Извештаите сугерираат дека ФСГ подготвува неверојатен летен потег – доведување на елитен напаѓач како замена за Мохамед Салах , по шокантната вест дека легендата на „Енфилд“ ќе го напушти клубот на крајот од сезоната. Во исто време, „Црвените“ планираат „удар“ против Реал Мадрид како одговор на нивниот интерес.

Салах ќе го напушти Ливерпул по девет години на Мерсисајд, во кои се етаблираше како еден од најдобрите играчи на клубот, постигнувајќи 255 гола и имајќи 122 асистенции во 435 настапи. Изворите на TEAMtalk открија детали за претстојното заминување на 33-годишникот, а клубовите од Саудиската професионална лига веќе се редат за неговите услуги.

Сепак, за Ливерпул, фокусот се префрла на обидот да се замени еден од најдобрите играчи во ерата на Премиер лигата.

ФСГ ја следи сензацијата во Бундеслигата

Како што претходно објавија извори, играчи како Иан Диоманде од Борусија Дортмунд и крилниот напаѓач на Њукасл, Ентони Гордон, беа под надзор на Ливерпул. Сепак, челниците на „Енфилд“ се надеваат дека ќе можат да го убедат Баерн Минхен да се раздели со извонредниот напаѓач Михаел Олисех , колку и да е тешко тоа.

Порано овој месец, беше откриено дека Ливерпул ја следи ситуацијата на Олисех во Баварија. Францускиот репрезентативец постигна 16 гола и регистрираше неверојатни 27 асистенции во 39 настапи во сите натпреварувања оваа сезона.

Олисех, кој има богато искуство во Премиер лигата од времето поминато во Кристал Палас, моментално е проценет на 140 милиони евра на Transfermarkt и веројатно е најдобро подготвен да се соочи со предизвикот да го замени Салах. 24-годишникот е природен десен крилен играч, подеднакво продорен на аут-линијата како и кога сече низ средината со својата посилна лева нога.

Олисе е значително поискусен од Диоманде, на кого веројатно ќе му треба време да се адаптира на англискиот фудбал, додека Гордон е многу поудобен на левата страна или во средината на нападот. Најголемиот предизвик за ФСГ ќе биде да го убеди Баерн да продаде играч кој е составен дел од нивната ефикасна напаѓачка линија. Олисе има договор до 2029 година, што го става клубот од Бундеслигата во силна преговарачка позиција.

Ливерпул наводно планира „одмазда“ врз Реал Мадрид ова лето, бидејќи шпанските гиганти продолжуваат со напорите да го доведат Ибрахима Конате бесплатно.

The post Кој ќе го наследи Салах? Ливерпул бира помеѓу тројца, 140 милиони евра на маса! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: