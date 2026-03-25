0 SHARES Сподели Твитни

Со почетокот на новата градежна сезона, започна изградбата на спортски игралишта во дворот на ОУ „Даме Груев“, проект кој се реализира во рамки на вториот владин повик преку Министерството за образование и наука.

Локацијата денеска ја посетија градоначалникот на Битола Тони Коњановски, претседателот на Советот Бојан Бојкоски и секретарот на општината Борче Димитровски, кои од надлежните добија информации за текот и динамиката на градежните работи.

Проектот опфаќа изградба на отворени повеќенаменски игралишта во училишниот двор, со терени за ракомет, кошарка и одбојка, со вкупна површина од 1.311 метри квадратни. Предвидено е поставување тартан подлога со дебелина од 13 милиметри, додека вкупната асфалтна површина ќе изнесува 2.081 метри квадратни.

Дополнително, ќе се уреди пешачка патека со бехатон на површина од 294 метри квадратни, ќе се асфалтира пристапниот дел до игралиштата, ќе се обезбеди паркинг простор, хортикултурно уредување и поставување урбана опрема.

Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 15.507.414 денари.

Со реализацијата на овој проект, ОУ „Даме Груев“ се приклучува кон училиштата кои добиваат нови и современи спортски терени, во насока на обезбедување подобри услови за спорт и рекреација на учениците.

The post Коњановски вложуваме во иднината: Нови спортски игралишта за подобрување на условите на учениците во ОУ „Даме Груев“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: