Крадците од Лувр не го украле „опседнатиот“ дијамант: Скапоцениот камен запечатил црна судбина за сите што го поседувале

Во недела, на 19 октомври, светот беше во шок кога крадци провалија во музејот Лувр во Париз и украдоа осум историски накит од познатата колекција на француски крунски накит во Галеријата Аполо.Според извештајот на „Ле Паризиен“ , меѓу украдените предмети биле сафирните и дијамантските круни, ѓерданите и обетките на кралицата Марија-Амелија и Хортенза. Исто така, имало и бисерна тиара на царицата Евгенија, смарагден ѓердан и обетки од колекцијата Марија-Луиз, брош од реликвијар и машна од фустанот на царицата Евгенија. Овие предмети се означени како скапоцени камења од непроценлива вредност.Дијамантот „Регент“ – скапоцениот камен што им избегал на крадцитеСепак, дијамантот „Регент“, еден од најпознатите скапоцени камења во светот, не бил допрен . Со своите 140,6 карати, каменот, кој потекнува од Индија, со векови се смета за опседнат . Легендата вели дека го пронашол роб во 1701 година, а потоа го убил капетан на брод кој му ветил дека ќе му помогне да избега од земјата додека дијамантот му бил скриен во ногата.Потоа дијамантот пристигнал во Англија, исечен на неколку помали парчиња , од кои едно му било продадено на Филип II, регентот на Луј XV, по кого е именуван дијамантот. Низ вековите, тој бил украс во круните за кралските крунисувања на Луј XV и Луј XVI , а Марија Антоанета го носела и во една од своите капи.Кога започнала Француската револуција, Марија Антоанета и Луј XVI биле погубени, а дијамантот исчезнал. Откако бил пронајден на таван во Париз, завршил кај Наполеон Бонапарта, кој го погубил. Како и француските монарси и Наполеон завршил несреќно, починал во 1821 година во егзил на островот Света Елена.Непознатата одлука на крадецотПариската обвинителка Лаура Беку призна дека сè уште не е познато зошто крадците не го зеле дијамантот „Регент“:„Немам објаснување. Дури кога ќе бидат уапсени и ќе се соочат со истрага, ќе знаеме каква била нивната инструкција и зошто не го таргетирале тој скапоцен камен.“Останува мистерија дали легендарниот Риџент Дајмонд е навистина опседнат со духови или крадците имале некоја друга причина да го остават недопрен.

