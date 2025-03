Кралевите се соочуваат со предизвици отсуство во тимот

0 SHARES Сподели Твитни

Играчот на Сакраменто Кингс, Домантас Сабонис, ќе биде надвор од игра најмалку десет дена поради повреда на скочниот зглоб на десната нога, објави клубот. Сабонис ја заработи оваа повреда во вторникот за време на мечот против Мемфис, кој заврши со резултат 132:122. Литванскиот кошаркар се приклучи на својот тим минатата недела откако поради повреда на тетивата пропушти шест натпревари. Во тековната НБА сезона, Сабонис во просек постигнува 19,2 поени, со 13,9 скока и 6,2 асистенции по натпревар, каде што е и лидер како најдобар скокач во лигата. Тимот на Сакраменто се наоѓа на деветтата позиција во Западната конференција со скор од 34 победи и 33 загуби.

