Кралицата Камила носеше накит вреден 65.000 долари на прием во Лондон

Кралицата Камила го привлече вниманието на јавноста на 20 ноември за време на средбата со победниците на натпреварот за есеи на Комонвелтот на кралицата за 2025 година, престижен меѓународен училишен натпревар, во палатата Сент Џејмс во Лондон. Таа се појави во син фустан и накит вреден над 65.000 долари.

Експертите од „Стивен Стоун Џулерс“ ја проценуваат вредноста на накитот на 6.500 долари. Брошката во облик на молец, од друга страна, вреди околу 40.000 долари, според Максвел Стоун, креативен директор на компанијата.

Кралицата Камила носеше и пар обетки од 18-каратно бело злато со сафири и дијаманти, изработени од Фаберже, кои чинеа 21.000 долари.

Само неколку дена претходно, кралицата носеше една од најскапите круни на британското кралско семејство. На приемот на Дипломатскиот кор во Виндзор, кој го организираше заедно со кралот Чарлс, Камила избра тиара со дијаманти и смарагди – тиара „Гревил Емералд Кокошник“. Тиарата, која датира од 1919 година, е создадена од Бушерон за Дама Маргарет Гревил, а накитот подоцна го наследила кралицата мајка, а потоа и кралицата Елизабета II.

Џоана Вигановска, експерт за дизајн и гемолог во „Квинсмит“, за „Дејли експрес“ изјави дека вредноста на тиарата „Гревил Емералд Кокошник“ се проценува на повеќемилионски долари, помеѓу 6 и 13 милиони долари. Смарагдот од речиси 100 карати има кабошон крој, што значи дека површината е заоблена и мазна, наместо фацетирана, како што е вообичаено со скапоцените камења од оваа вредност.

