Кралицата на бикини објави фотографија за крај: „Збогум за прекрасното лето (ФОТО)

Актерката Елизабет Харли неодамна објави фотографија на „Инстаграм“, а нејзиното издание воодушеви многу луѓе.

Кралицата на бикини, која се соблече гола за својот 60-ти роденден, позира во бело бикини со златни синџирчиња, а вниманието на јавноста го привлече по којзнае кој пат нејзината завидна фигура.

Се чини дека ова е проштална фотографија на познатата Лизи бидејќи таа се збогува со годинешната летна сезона со зборовите: „Збогум за одличното лето“.

Секако, фановите веднаш реагираа.

„Најубавата жена на светот“, „Прекрасна си“, „Верувам дека си најсексапилната 60-годишничка на оваа планета“.

