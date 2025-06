Кралицата на Јордан како олицетворение на елеганцијата: Ранија блеска на свадбата на Џеф Безос и Лорен Санчез

0 SHARES Сподели Твитни

Кралицата Ранија Ал Абдула од Јордан привлече внимание на свадбата на Џеф Безос и Лорен Санчез во Венеција благодарение на нејзиниот беспрекорен стил.За оваа пригода, таа избра тесен фустан во светло сина боја, украсен со виолетови детали и цветни мотиви. Посебен шарм на нејзиниот аутфит му даде светло син додаток сличен на шал што го префрли околу рамената.Таа се одлучи за малку виткана фризура и шминка во нежни нијанси. Изгледот го комплетираше со ѓердан, прстени и чанта. На свадбената прослава пристигна со својата ќерка, принцезата Иман, нејзиниот зет Џамил Термиотис, нејзиниот син Хусеин и нејзината снаа, принцезата Раџва.Queen Rania, Crown Prince Al Hussein, Princess Rajwa al Hussein and Princess Iman Bint Abdullah attended the wedding of Jeff Bezos and Lauren Sanchez on June 27. pic.twitter.com/luysL7ifWR— Royalty Of Arabia (@DesertCrowns) June 27, 2025Безос собра и бројни други познати личности, меѓу кои: Ким Кардашијан, Клое Кардашијан, Бил Гејтс, Леонардо Дикаприо и неговата девојка Виторија Черети, Крис Џенер и нејзиниот партнер Кори Гембл, Иванка Трамп со нејзиниот сопруг Џаред Кушнер, Опра Винфри, Брукс Надер и други.Американските медиуми објавија дека Џеф Безос и Лорен Санчез се венчале претходно во САД, по што организирале повеќедневна прослава во Италија. Тие потпишале и предбрачен договор вреден неколку милиони долари.Продолжуваат протестите на незадоволните граѓани кои веруваат дека на овие познати личности нема место во Венеција. Изворите наведуваат дека градоначалникот Луиџи Бруњаро го уверил парот дека ќе бидат безбедни тука.



Пронајдете не на следниве мрежи: