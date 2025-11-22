Кралицата Софија стана првата шпанска кралица што доби почест стара 600-години

Кралицата Софија од Шпанија влезе во историјата во четврток кога нејзиниот син, кралот Фелипе, ѝ го врачи Орденот на Редот на Златното руно. Тоа беше прв пат во 600-годишната историја на престижната награда шпанска кралица-сопруга да го добие ова одликување. Церемонијата се одржа во Кралската палата во Мадрид, како дел од настаните по повод 50-годишнината од обновувањето на шпанската монархија по смртта на националистичкиот диктатор Франциско Франко.

Кралицата Летиција, принцезата Леонор и Инфанта Софија му се придружија на кралот на доделувањето, со кое се признаа децениските услуги на поранешната кралица на круната и јавноста. Редот на Златното руно, познат и како Значка на Редот на Златното руно, е еден од најстарите и најпрестижните витешки редови во Европа. Основан во 1430 година од Филип Добриот, војвода од Бургундија, подоцна премина на Хабсбурзите и на крајот на шпанската круна. Кралот Фелипе е сегашниот голем мајстор на шпанската гранка.

Историски гледано, орденот бил резервиран за шпански кралеви, наследници, членови на благородништвото и странски суверени. Кралската куќа забележува дека приближно 1.200 огрлици се доделени од неговото создавање, претежно на мажи. Вклучени се и неколку жени, првенствено шпански и европски кралици во владение.

Во последните децении, европските монарси, вклучувајќи ја кралицата Елизабета, кралицата Беатрикс од Холандија и кралицата Маргарита од Данска, се наградени со овие ордени.

Орденот што ѝ е доделен на кралицата Софија носи векови симболика. Според „The Royal Watcher“, „значката“ виси од скапоцен камен и ги симболизира латинските мота „Pretium Laborum Non Vile“и „Non Aliud“. Орденот традиционално се носи на црвена лента за мажи или на машна за жени.

Како прва кралица-сопруга што ја добила наградата, кралицата Софија беше избрана како признание за „нејзината посветеност и посветеност на службата на Шпанија и Круната“, според кралското семејство. Таа стана кралица на 22 ноември 1975 година, кога нејзиниот сопруг, Хуан Карлос I, се искачи на тронот по смртта на Франко. Сепак, поранешниот крал не присуствуваше на церемонијата, во согласност со неговото пензионирање од институционални настани по неговата абдикација и самонаметнат егзил во 2014 година. Сепак, присутни беа неколку владини претставници, вклучувајќи го и шпанскиот премиер Педро Санчез.