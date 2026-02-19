Кралот Чарлс по апсењето на брат му: Законот мора да се спроведува

По апсењето на Ендру Маунтбатен-Виндзор, се огласи и кралот Чарлс III велејќи дека „законот мора да си го следи својот тек“.

– Со најдлабока загриженост ја примив веста за Ендру Маунтбатен-Виндзор и сомневањето за злоупотреба на јавна функција. Она што сега следи е целосен, фер и соодветен процес во кој ова прашање ќе биде истражено на соодветен начин и од страна на надлежните органи. Во ова, како што реков претходно, тие ја имаат нашата целосна и безрезервна поддршка и соработка. Јасно ставам до знаење: Законот мора да се спроведува. Додека овој процес е во тек, не би било соодветно да коментирам понатаму за ова прашање. Во меѓувреме, моето семејство и јас ќе продолжиме да ги извршуваме нашите должности и да ви служиме на сите вас – нагласи кралот Чарлс III.

Полицијата соопшти дека проценува докази за да одлучи дали да покрене целосна истрага против Маунтбатен-Виндзор за злоупотреба на јавната служба, по откритијата за неговото однесување додека бил на функција.

Врската на Маунтбатен-Виндзор со Епштајн беше повторно изложена на критика оваа година кога Министерството за правда на САД објави милиони документи поврзани со осрамотениот финансиер.

Маунтбатен-Виндзор постојано негираше каква било финансиска или сексуална злоупотреба што произлегува од неговите врски со Епштајн и неговиот круг.