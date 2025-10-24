Кралот Чарлс сака да го избрка својот брат поради Камила?

0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Ендру верува дека кралот Чарлс III се обидува да го избрка од луксузната резиденција „Ројал Лоџ“ затоа што сака да ѝ ја даде на кралицата Камила.Резиденцијата со 30 соби се наоѓа на имотот Виндзор, а принцот Ендру живее во неа од 2003 година, но кралот Чарлс му наредил да се исели бидејќи со години не ја платил киријата.Според „Телеграф“, принцот одбива да се исели и да се пресели во поскромен објект, а бидејќи има цврст закупен договор, кралот не може законски да го избрка.Семејни пријатели за „Телеграф“ изјавиле дека принцот Ендру и неговите ќерки принцези Беатрис и Евгенија рекле дека кралот сакал Кралската ложа да биде база на кралицата во Виндзор доколку таа го надживее него, што би било слично на условите за живот на мајката на кралицата Елизабета II, Елизабета, која живеела во Кралската ложа кога кралот Џорџ VI починал и се иселил од замокот Виндзор.Кралските помошници категорично го негираат овој предлог , но принцот сепак се зацврсти во идејата, која се појави пред една година, дека Кралската ложа е наменета за кралицата.Според извештаите, Камила , која стана член на кралското семејство со бракот со Чарлс во 2005 година, најверојатно не би сакала да живее сама во толку голема резиденција дури ни дел од годината и додава дека е сопственик на куќата „Реј Мил“, семеен дом во Вилтшир, која е на списокот на заштитени споменици од втора категорија, а која ја купила во спогодба за развод од Ендру Паркер Боулс, нејзиниот прв сопруг.Исто така, се вели дека таа се чувствува најмногу „како дома“ во таа куќа, што го потврдува фактот дека претходно оваа година, таа го избрала Реј Мил како локација за нејзиниот официјален портрет по повод нејзиниот 78-ми роденден.Во март оваа година, кралот го купи имотот Олд Мил веднаш до имотот Реј Мил за да спречи тој да се претвори во место за свадби и да се наруши приватноста на кралицата.Извештаите дека кралот сакал принцот да се исели од Кралската ложа датираат од пред последниот скандал поврзан со врските на принцот со осомничениот педофил Џефри Епштајн и врските со кинеските шпиони, но идејата повторно се разгоре по откритието дека принцот не плаќа кирија. Сепак, принцот тврди дека има секое право да остане таму бидејќи вели дека платил 1 милион фунти за 75-годишен закуп на имотот во 2003 година и потрошил повеќе од 7,5 милиони фунти за реновирање на свој трошок како дел од истиот договор.Принцот тврди дека им заштедил пари на даночните обврзници плаќајќи за реновирања и значително годишно одржување на вилата од свои пари и не се согласува со ставовите на некои пратеници дека ги чини даночните обврзници тоа што живее таму без кирија.Во меѓувреме, принцот од Велс Вилијам, кој останува во добри односи со своите братучетки Беатрис и Евгенија, јасно стави до знаење дека сака прашањето за Кралската ложа да се реши пред да стане крал.Претседателот на Комитетот за јавни сметки на Долниот дом, Сер Џефри Клифтон-Браун, потврди дека ќе испрати писмо до Министерството за финансии и Комисијата за имот на круната за да побара дополнителни информации за договорите за закуп на Кралската ложа, додавајќи дека дел од надлежноста на комитетот е „да ја испита економичноста, ефикасноста и ефективноста на јавните трошоци и да се осигури дека даночните обврзници ја добиваат најдобрата вредност за парите“.Бакингемската палата не ги коментираше најновите случувања.

