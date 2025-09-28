Кралот Чарлс ја посети најстарата личност на светот: Родена во 1909 година, се сеќава на неговиот прадедо и крунисувањето на Елизабета

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот крал Чарлс III ја посети најстарата личност на светот, Етел Катерхам, која има 116 години. Етел Катерхам е родена на 21 август 1909 година, за време на владеењето на кралот Едвард VII, прадедото на Чарлс.

Етел сега живее во домот за стари лица „Холмарк Лејквју“ во Лајтвотер, Сари, и официјално е најстарата жива личност на светот со 116 години. Таму ја посетил и сегашниот британски крал Чарлс III.

Етел Катерхам стана најстарата личност на светот во април 2025 година по смртта на бразилската калуѓерка Ина Канабаро Лукас, исто така 116 години.

Родена три години пред трагедијата на „Титаник“, таа била сведок на Руската револуција, две светски војни и пандемијата COVID-19. Кратко откако станала најстарата личност, кралот Чарлс III ѝ испратил честитка на нејзиниот 115-ти роденден, а за овој роденден решил лично да ја посети.

За време на средбата, која се одржала во дом за стари лица, Етел се присетила како „сите девојки биле вљубени во кралот“. Таа, исто така, се присетила на крунисувањето на мајката на Чарлс во 1969 година, кога тој станал принц од Велс, настан за кој Чарлс коментирал со ентузијазам.

Кралот ја држел Етел за рака за време на разговорот и покажал искрен интерес за нејзините приказни и спомени. Внуката на Етел, Кејт Хендерсон, исто така присуствувала, потсетувајќи се како нејзината баба неодамна коментирала колку е убав и популарен принцот Чарлс.

Етел Катерхам ги поминала своите рани години во Англија, а на 18-годишна возраст отишла во Индија, каде што работела како дадилка за воено семејство. Се омажила за Норман Катерхам, член на Британската армија, со кого имала две ќерки. Возела до 97-годишна возраст и играла бриџ и во подоцнежните години. Иако нејзините ќерки починале, Етел е горда на своите три внуци и пет правнуци.

Посетата на кралот Чарлс III се случи кратко откако тој се збогува со американскиот претседател Доналд Трамп во Виндзор. За Етел, тоа беше голема чест и покажување посебно внимание, бидејќи таа добила 17 роденденски честитки од кралското семејство во својата долга историја, вклучително и од кралицата Елизабета II.

